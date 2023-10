La diva compartió una selfie en su cuenta de Twitter y la acompañó con un mensaje de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre entre Sergio Massa y Javier Milei.

Este domingo se realizaron la elecciones presidenciales, en las que Sergio Massa se impuso sobre Javier Milei y Patricia Bullrich con el 36% de los votos. Algunos famosos estuvieron pendientes del minuto a minuto y compartieron mensajes tanto en sus cuentas de X (ex Twitter) como en Instagram. Una de ellas fue Moria Casán, quien estuvo presente en la sede de Unión por la Patria, ubicada en avenida Corrientes al 6200.

A través de la plataforma que tiene como dueño a Elon Musk, la diva compartió una selfie apoyando al actual ministro de Economía, que irá a balotaje con Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, el próximo 19 de noviembre.

La jurado del Bailando 2023 se acercó a la sede para apoyar al marido de su hijastra. (Captura: Twitter)

“En el búnker”, fueron las palabras que acompañaron la imagen de La One junto a Ramiro Trejo. La publicación rápidamente se viralizó y recibió más de 7500 ‘me gusta’. Minutos después, Moria publicó un sugestivo mensaje sobre la situación económica del país.

“#ALubricarLasUrnas para que el voto por ARGENTINA penetre hasta el fondo de la urna, y la haga pegar un grito que lo escuche el FMI, condonando la deuda!!!”, escribió la madrastra de Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

El mensaje se volvió viral en la plataforma. (Captura: Twitter)Por: Enzo Paez Molina

El peculiar consejo que Moria Casán le dio a Sergio Massa para enfrentar las críticas

El pasado domingo 16 de octubre, Mirtha Legrand recibió como invitados en La Noche de Mirtha (eltrece) a Sergio Massa, Moria Casán, Malena Galmarini y María Julia Oliván. Durante el programa, no solo se discutieron las propuestas del candidato a presidente, sino que también quedó registrada la buena relación entre él y la One.

En un momento, el ministro de Economía se refirió al curioso consejo que recibió por parte de la artista, para hacerle frente a los comentarios negativos. “Cuando me critican, Moria me manda audios y me dice ‘envaselinate’”, lanzó entre risas.

Así, quedó demostrada en público la buena relación que Casán mantiene con el esposo de su hijastra, Malena Galmarini. “No le des bola a los ataques”, fue otra de las frases que lanzó Massa con respecto a las sugerencias que le da la diva en medio de la campaña electoral.

“Admiro La Kabbalah, sus preceptos hablan de enfocarte siempre en vos y en lo que te interesa, y no en los de afuera que te vampirizan”, había dicho Moria con su característica “lengua karateca”. “Es imbatible, mamá Mo”, sumó el candidato a presidente de Unión por la Patria.

En otro momento de la noche, la One también aprovechó para lanzar en vivo un consejo electoral. Todo ocurrió cuando Sergio Massa hablaba de la dolarización propuesta por Javier Milei. “Tratemos de no nombrar tanto al adversario, al que propone eso, porque los nombres se fijan. Hay que hacer poder de abstracción y organizarse uno”, expresó ella.