Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al anunciar este viernes que está embarazada de su tercer hijo.

La actriz e hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió la noticia a través de un reel en su cuenta de Instagram, en el que mostró su proceso y escribió la palabra “Surprise”.

Con un estilo descontracturado y fiel a su manera de comunicarse, Juana eligió un reel para dar a conocer la noticia.

En el video, se la ve radiante y emocionada por la llegada de un nuevo integrante a su familia, mientras se escucha de fondo una música alegre y se lee el mensaje: “Surprise”.

En cuestión de minutos, la publicación comenzó a llenarse de likes y comentarios de colegas, amigos y seguidores que celebraron la noticia y le enviaron mensajes de cariño.

Puede interesarte

Una nueva maternidad en medio de cambios personales

La noticia del embarazo llega en un momento particular para Juana Repetto, ya que en abril de 2025 confirmó su separación de Sebastián Graviotto, con quien se había casado en pandemia por civil y luego por iglesia en 2023.

El surfista y la actriz habían formado una familia ensamblada junto a Toribio (hijo mayor de Juana), Lupe (hija de Sebastián) y Belisario, el hijo en común que tuvieron en 2021.

A pesar de la ruptura, Juana ha demostrado públicamente su fortaleza y su manera positiva de encarar los desafíos de la vida. Ahora, este tercer embarazo significa una nueva etapa llena de ilusión y expectativas.

Madre multifacética

Juana Repetto es madre de Toribio, fruto de una inseminación artificial que decidió realizar en solitario en 2016, y de Belisario, nacido en 2021 durante su relación con Graviotto.