Este martes 3 de diciembre, Bake Off Famosos Argentina (Disney+ y Telefe) vivió otra noche clave. Tras la salida de Nacho Elizalde, un nuevo participante fue eliminado tras no cumplir con las expectativas del jurado.

La emisión arrancó con una mini prueba decisiva a la que debieron someterse Damián de Santo, Cami Homs y Gastón Edul por haber quedado en la cuerda floja.

Para ello, los participantes debieron cortar un pan dulce por la mitad para lograr que ambas partes tuvieran el mismo peso. Entonces, Damián Betular explicó que quien obtuviera la menor diferencia quedaría fuera de peligro en el reality de pastelería.

Una vez concluido el desafío, Christophe Krywonis anunció que Damián de Santo había sido el mejor de los tres, logrando una diferencia de apenas 5 gramos, mientras que Gastón acumuló 25 y Cami, 30.

A continuación, Wanda Nara anunció que los seis participantes debían hornear una casita navideña en un tiempo límite de 2 horas y media. Por su parte, Donato de Santis -quien reemplazó a Maru Botana en la jornada- explicó que el desafío requería preparar dos tipos de masas para la estructura y decorarla con glaseado.

Una vez concluido el desafío, el jurado eligió al nuevo concursante que portaría el delantal celeste. Entonces, Cami Homs se lo entregó a Wanda Nara, quien a continuación convocó a Verónica Lozano y Cande Molfese al frente ya que se destacaron en el reto pastelero.

Fue entonces cuando la conductora anunció que Verónica Lozano se quedaría con el delantal.

Al igual que al inicio de la jornada, Wanda volvió a convocar a Damián de Santo, Cami Homs y Gastón Edul para confirmar quién de los tres dejaría Bake Off Famosos, luego de enfrentar una serie de dificultades en la construcción y horneado de las casas navideñas.

Luego de que el jurado señalara las falencias en la mini prueba y el desafío creativo, la conductora reveló el veredicto final de Damián Betular, Christophe Krywonis y Donato de Santis.

"Quien se queda en Bake Off y se mete entre los cinco mejores pasteleros es....¡Cami!", exclamó Wanda, dejando al periodista deportivo y al actor al borde de la eliminación.

Segundos más tarde, la conductora confirmó la eliminación de Damián de Santo, quien no dudó en felicitar a su compañero por haber superado el mano a mano.

Tras una emotiva despedida por parte del jurado, que le dedicó unas sentidas palabras, el artista manifestó, visiblemente movilizado: "Gracias a ustedes. Si algo quiero dejar en esta vida, no es que me respeten sino que me quieran. Creo que es lo mejor que le puedo dejar a mis amigos, a mi familia y la gente que me conoce porque sé amar".

"Yo siento que amar es hacerle fácil la vida a otra persona, y vicerversa ¿No? Por eso mi alegría permanente, porque me hace bien a mi también", cerró con la voz quebrada.