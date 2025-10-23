Por medio de redes sociales, se conoció un video que ha generado gran rechazo. En el metraje se observa a una mujer y a su hijo que fueron víctimas de un violento asalto en el barrio Pueyrredón, en Córdoba, Argentina, cuando un motochorro los abordó en la esquina de las calles Buchardo y General Antranik.

El robo ocurrió a plena luz del día y fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes, difundidas por el portal ‘Mediodía Noticias’, se observa cómo el delincuente, armado, exige a la víctima que entregue las pertenencias del menor.

“Él lo apunta con el arma, ella le da la indicación al hijo que salga corriendo, el chico no se va y le dice ‘dámelo porque lo mato’. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo la mochila y el celular”, contó el periodista Ignacio González Prieto durante la emisión del noticiero.

Según el informe, tras el ataque, el menor quedó en estado de shock y no pudo continuar su camino hacia el colegio. Asimismo, su madre habló en exclusiva con ‘Mediodía Noticias’ y describió la tensión del momento.

“Empezamos a correr por acá y el tipo se sube en este portón. Como se ve en el video, sube la moto y le apunta directamente a mi hijo. Y me dice ‘dame todo porque te mato a tu hijo’”, relató.

Añadió que intentó distraer al agresor para permitir que su hijo escapara. “Luego empecé a ver qué podía haber para tirarle al tipo, para que mi hijo pudiera escaparse. Me voy al frente, que hay unos escombros ahí tirados”.

De igual forma, la mujer contó que su hijo no ha podido superar el susto y teme volver a salir de casa.

“Él no quiere venir caminando. Ese día estuvo descompuesto, levantó un poco de temperatura, le dolía la panza muy feo”, señaló.

Las autoridades locales no han informado si el responsable del asalto ha sido identificado o capturado.

También aseguró que en medio del miedo, su hijo intentó defenderse. “Mi hijo, en la desesperación, se saca la mochila para querer pegarle y el tipo se la arrebató y se fue en contramano”, dijo la madre.