Marco Angulo, futbolista ecuatoriano de 22 años, murió este martes tras permanecer 39 días internado en estado de coma.

El mediocampista de Liga de Quito de Ecuador había sufrido un accidente de tránsito el pasado 7 de octubre, en el cual falleció su colega Roberto Cabezas.

En el siniestro vial sufrió una fractura de pelvis, neumotórax derecho, edema cerebral, hemorragia subdural y hemorragia subaracnoidea postraumática. Luego se sometió a una craniectomía descompresiva, retirando 300 centímetros cúbicos de sangre para aliviar la presión dentro de su cabeza.

"Con profundo dolor y tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marco Angulo. Hacemos extensivas nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Su partida es una pérdida irreparable que dejará una huella imborrable en nuestros corazones. Que descanse en paz", escribió LDU en un comunicado oficial.

"Nos unimos en solidaridad con su familia, compañeros y seres queridos, deseándoles fortaleza en este momento tan difícil" añadió la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Angulo era una de las promesas del fútbol ecuatoriano. A sus 22 años ya había competido con las camisetas de Independiente del Valle, Cincinatti de la MLS y su actual equipo.

También llegó a debutar con el seleccionado mayor de Ecuador, disputando un total de dos amistosos entre 2022 y 2023.

El Cincinnati fue uno de los equipos de Marco Angulo.

El Cincinnati fue uno de los equipos de Marco Angulo (izquierda). Crédito: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports.

Con la muerte de Marco son tres los fallecidos en el accidente; Roberto Cabezas Simisterra, lateral de Independiente Juniors, y Víctor Charcopa Nazareno.