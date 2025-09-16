Mundial de Filipinas
A un paso: Argentina venció a Corea del Sur y acaricia los octavos de final
Los dirigidos por Marcelo Méndez venían de conseguir un triunfo en el debut ante Finlandia.
La Selección Argentina de vóley sumó su segunda victoria en el Mundial que se disputa en Filipinas y quedó a un paso de la clasificación. En esta ocasión, el equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso a Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.
El encuentro arrancó con dos sets muy disputados, que terminaron repartidos para cada lado. Pero desde el tercero, la “Albiceleste” mostró mayor solidez, controló el juego y cerró la historia con un contundente 25-18 en el cuarto.
Las figuras argentinas fueron Pablo Kukartsev, máximo anotador con 21 puntos, y Luciano Vicentin, quien aportó 20 tantos y se destacó con cinco bloqueos clave. Con este resultado, el conjunto nacional lidera el Grupo C con 5 unidades, luego de haber remontado en el debut un partido adverso frente a Finlandia.
De todas maneras, la clasificación todavía no está asegurada. La caída de Francia ante Finlandia en un duelo a cinco sets complicó la definición, y obligará a la Argentina a resolver su futuro en la última jornada.
El cierre del grupo será este jueves 18, a las 7 de la mañana, frente al seleccionado francés.
Los escenarios son claros:
- Si gana, asegurará el primer puesto.
- Si pierde en cinco sets, igualmente avanzará.
- Si cae en tres o cuatro sets y Finlandia gana en la misma condición, quedará eliminada.
- Si pierde en tres o cuatro sets y Finlandia se impone en cinco, clasificará.