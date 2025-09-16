La Selección Argentina de vóley sumó su segunda victoria en el Mundial que se disputa en Filipinas y quedó a un paso de la clasificación. En esta ocasión, el equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso a Corea del Sur por 3 a 1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18.

El encuentro arrancó con dos sets muy disputados, que terminaron repartidos para cada lado. Pero desde el tercero, la “Albiceleste” mostró mayor solidez, controló el juego y cerró la historia con un contundente 25-18 en el cuarto.

Las figuras argentinas fueron Pablo Kukartsev, máximo anotador con 21 puntos, y Luciano Vicentin, quien aportó 20 tantos y se destacó con cinco bloqueos clave. Con este resultado, el conjunto nacional lidera el Grupo C con 5 unidades, luego de haber remontado en el debut un partido adverso frente a Finlandia.

Puede interesarte

De todas maneras, la clasificación todavía no está asegurada. La caída de Francia ante Finlandia en un duelo a cinco sets complicó la definición, y obligará a la Argentina a resolver su futuro en la última jornada.

El cierre del grupo será este jueves 18, a las 7 de la mañana, frente al seleccionado francés.

Los escenarios son claros: