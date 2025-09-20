En las últimas horas se viralizó un tuit de un fan de Lali Espósito —quien viene de agotar su quinto show en Vélez del año— donde contaba haber sido víctima de una brutal agresión a bordo de un tren. De acuerdo con el relato de la joven, llamada Malena, un hombre desconocido le pegó una piña en la nuca después de insultarla por el simple hecho de llevar una remera de la artista.

En el stream de “El ejército de LAM” (Bondi Live), Malena le contó a Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno que todavía se encuentra en estado de conmoción, ya que así como le llegaron mensajes de apoyo, también recibió otros que "siguen propagando odio" y la "siguen atacando".

“Ayer me estaba yendo al trabajo. Iba a viajar con mi mamá, era la idea porque ella se estaba yendo al médico a hacerse un electro porque se tiene que operar, pierdo el tren y me tomo el siguiente. Logro conseguir un lugar porque mayormente a la hora que voy donde me tomo el tren no suele haber gente, donde yo me bajo sí, ya se llena”, comenzó diciendo.

HABLAMOS CON MALENA, LA JOVEN AGREDIDA POR USAR UNA REMERA DE LALI



⚡️Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10 hs @fedeebongiorno @pepeochoa88 y @santiagorivaroy pic.twitter.com/63mJnozauY — Bondi (@bondi_liveok) September 19, 2025

Y puso en contexto: “Cabe aclarar que tengo stickers en el celular de Lali y fondo de pantalla de ella. O sea, venía hablando y viendo videos de ella en el celular, y tenía puesta la remera”. "Del lado de mi mano derecha se para un hombre de entre 35 y 40 años, escucho que dice ‘Ladri Espósito o Lali Depósito' —este último es el mismo apodo despectivo que le puso el presidente Javier Milei a la artista— sigo con el teléfono y en seco siento la piña cerca de la nuca, porque no fue arriba de la cabeza, fue en la nuca. Obviamente, el teléfono se me cae de la mano y cuando levanto la vista lo veo que ya estaba saliendo”, reconstruyó.



La joven contó que previo al golpe en su cabeza no se sentía bien por una migraña, por lo que después quedó en estado de shock y comenzó a sentirse mucho peor. Luego, explicó que no hizo la denuncia porque estaba en periodo de prueba laboral y temía perder el trabajo si se ausentaba

“Estaba sola”, remarcó, visiblemente angustiada, y cerró su testimonio: “Porque todo el mundo me juzga de que no baje y de que no fui a hacer la denuncia. Yo me quedé sin trabajo hace 18 días, estoy en período de prueba, yo no voy a perder un día de trabajo porque me metieron una piña. Estaba llegando a la hora del trabajo, porque perdí el tren con mi mamá, no me iba a bajar, esa es la realidad”.