Una misteriosa desaparición terminó con un trágico desenlace y un grave crimen en Pace, en el estado de Florida. Danika Jade Troy, de apenas 14 años, fue asesinada y su cuerpo apareció calcinado en una zona boscosa. Por el hecho, la policía detuvo a dos adolescentes, de 14 y 16 años, que eran sus compañeros de clase.

El 1 de diciembre, la madre de Danika denunció su desaparición. La adolescente no volvió a su casa esa noche y la familia, desesperada, pidió ayuda a las autoridades. Sin embargo, según relató el sheriff Bob Johnson, la joven ya había sido asesinada la noche anterior.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Danika Troy salió de su casa con su monopatín eléctrico y fue engañada por los dos chicos, que la llevaron hasta un bosque cercano. Allí, según la acusación, el mayor de los sospechosos le disparó varias veces a la adolescente con un arma que le había robado a su madre.

“Es terrible que maten a una chica de 14 años. Pero además, después de dispararle, le prendieron fuego al cuerpo”, detalló el sheriff Johnson en conferencia de prensa. El funcionario calificó el hecho como “horrible” y aseguró que los investigadores encontraron pruebas contundentes contra los dos adolescentes, informó la revista People.

El cuerpo de Danika fue encontrado el martes 2 de diciembre por una persona que pasaba por el lugar y llamó al 911. La policía llegó rápidamente y, tras las primeras pericias, identificó a la víctima y comenzó la búsqueda de los responsables.

Los dos chicos, de 14 y 16 años, fueron arrestados el jueves 4 de diciembre y están acusados de homicidio premeditado en primer grado. Por el momento, sus nombres no trascendieron porque son menores de edad, aunque las autoridades adelantaron que buscan que sean juzgados como adultos.

Puede interesarte

Según la policía, los tres adolescentes eran compañeros de escuela y “supuestamente amigos”, aunque todavía intentan determinar el motivo del ataque. “Las pruebas los señalaron de inmediato”, afirmó el sheriff Johnson, que remarcó la rapidez con la que avanzó la investigación.

Ambos sospechosos permanecen detenidos en el Departamento de Justicia Juvenil de Florida. Por ahora, no se sabe si cuentan con abogados defensores.

La noticia del crimen generó una ola de conmoción y solidaridad en Pace. En las últimas horas, se organizó una colecta a través de GoFundMe para ayudar a la familia de Danika con los gastos del funeral, que ya recaudó más de US$5.500. “Es un momento muy difícil para la familia y cualquier ayuda suma”, escribió la persona que lanzó la campaña.