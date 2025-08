Tres meses atrás, Daniela Celis y Thiago Medina, quienes se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano, tomaron la decisión de ponerle fin a su relación, pero con la intención de mantener el vínculo a causa de sus gemelas Laia y Aimé. Sin embargo, en las últimas horas la relación parecería no estar tan bien como se dicen y un posteo en las redes sociales llamó la atención.

Durante la noche del viernes, Daniela compartió un video junto a sus dos hijas. En este se puede ver a las dos llorando en la cama de su mamá y ella intentando consolarlas en la soledad de la habitación. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respira, que te juro que la vida pone todo en su lugar“, fue la reflexión que le sumó al video.

En un principio pasó inadvertida, pero tomó un nuevo significado cuando la mañana del sábado, Thiago subió un extenso descargo que parecería apuntar contra la madre de sus hijas. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas, la verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido“, comienza el extenso texto que compartió Medina en sus historias.

Y siguió: “Hay que facturar, ¿no?, yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierda de los demás para generar un poco de vistas". Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos y eso es lo que no entiende mucha gente”.

“Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente para no andar dando nombres”, sumó dándole más misterio a la publicación y continuó: “Espero que los padres y madres me entiendan y las cosas no son como las cuentan, si quieren contar que cuenten bien”.

“Desde ya les aviso que todo lo que brilla no es oro y que la gente piensa que es todo color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y yo ya me cansé. Les deseo que tengan un excelente día”, cerró su descargo el infuencer y retomó su actividad normal en las redes sociales.

Esta no sería la primera vez que los padres de Laia y Aimé ventilan sus diferencias en las redes sociales. Semanas atrás, Daniela y Juli Poggio estuvieron invitadas al programa de stream de Martín Cirio y allí Pestañela reveló el trasfondo de la separación. “Lo cog… tanto, Martín. Ocho, siete veces al día, por todos lados. En todas partes de la casa. Todos transpirados, los dos. No podíamos respirar. Íbamos cog…, tomamos agua y cog…”, relató ella, describiendo cómo fue la dinámica en los primeros meses de convivencia.

Sin embargo, reconoció que esa situación cambió drásticamente con la llegada de las hijas. La frecuencia de los encuentros íntimos disminuyó de forma progresiva: primero pasó a una vez por semana y más adelante a una vez al mes. En ese contexto, Thiago le planteó que ya no se sentía cómodo con el vínculo. “Me dijo: ‘yo quiero tener relaciones sexuales, la verdad no quiero cag…, no quiero engañarte, pero si no estamos juntos prefiero separarme y estar con otras personas’”, detalló ella.

Daniela Celis reveló el motivo de su separación de Thiago Medina: "Él agarró y me dijo 'yo quiero tener relaciones sexuales, prefiero separarme y estar con otras personas' [...] viviamos cogiendo hasta que quedé embarazada" pic.twitter.com/Kn7jiscXoz — TRONK (@TronkOficial) June 27, 2025

La respuesta no tardó en llegar. A través de una selfie acompañada por el tema Sigan hablando de mí de Paulo Londra, Thiago escribió: “Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas”. Además, reforzó su posición con una reflexión: “Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita”. Y concluyó:“Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau”.