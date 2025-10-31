En el vehículo también iban tres adultos que sufrieron heridas de gravedad. Se investiga el motivo por el que el conductor perdió el control.

Un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del paraje Desiderio Sosa, en la provincia de Corrientes, dejó como saldo la muerte de un bebé de cinco meses y tres adultos heridos de gravedad.

El siniestro, registrado cerca del mediodía del martes, tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé, cuando un automóvil en el que viajaban cuatro personas despistó y volcó por razones que aún se encuentran bajo investigación, indicaron medios locales.

La secuencia se desarrolló minutos antes de las 14, indicó Diario Norte. El conductor, acompañado por dos adultos y un menor de edad, perdió el control del rodado, lo que desencadenó el despiste y posterior vuelco, culminando al costado de la calzada. La magnitud del impacto movilizó de inmediato a equipos de emergencia y efectivos de distintas reparticiones.

Los primeros en arribar al lugar fueron los agentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, quienes activaron los protocolos y solicitaron apoyo a los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y servicios de ambulancias.

Las tareas de rescate se enfocaron inicialmente en la asistencia de las víctimas, especialmente el menor, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Virasoro debido a la gravedad de sus lesiones. El personal médico confirmó el fallecimiento del bebé a pocos minutos de su ingreso en el centro de salud, indicó El Litoral.

Los tres adultos, aunque presentaron signos vitales estables, fueron internados en el Hospital de Santo Tomé. Todos manifestaban un profundo estado de shock y sufrían heridas de consideración, motivo por el cual debieron ser derivados para controles y atención especializada.

La escena del accidente permaneció bajo estricta custodia policial mientras peritos de la Policía de Corrientes y efectivos de la Unidad Fiscal en turno realizaron las primeras diligencias.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción del hecho y en la recolección de datos que permitan determinar la mecánica exacta del despiste y vuelco. Se investigan posibles causas relacionadas con fallas humanas, factores mecánicos o condiciones externas.

Personal policial y bomberos coordinaron con los peritos viales las acciones para preservar la escena y permitir el flujo de tránsito de manera segura mientras avanzan las tareas de investigación y notificación a familiares.