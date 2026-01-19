Un trágico accidente vial tuvo lugar este domingo al atardecer en la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre la localidad de Ibarlucea y el cruce con la A-O12. Por causas que se investigan, un vehículo utilitario y un camión colisionaron de manera frontal, provocando consecuencias fatales.

Como resultado del violento impacto, murió el conductor del utilitario (una Renault Kangoo) en el lugar del hecho. Se iniciaron en el lugar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque en una zona de intenso flujo vehicular.

No estaba confirmada la identidad de la víctima fatal, mientras que el camionero fue asistido en el lugar y, en principio, no presentaba lesiones de gravedad.

Debido a la magnitud de la colisión, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la participación de cuerpos de bomberos de Granadero Baigorria y de Capitán Bermúdez.

El personal dispuso tareas de asistencia y despeje de la calzada para permitir el trabajo de los peritos.

Durante el desarrollo de las tareas de rescate, se mantenía habilitada solo una mano para el paso de vehículos. Debido a esto, el tránsito era lento y con demoras para quienes circulaban por dicho sector de la 34.