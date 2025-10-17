De las tres personas presas por haber cometido una entradera y herido a una vecina de barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe, una de ellas reconoció haber participado del violento hecho.

Este viernes, Gisela Natalia Fessia firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenada como coautora de “robo agravado por provocar lesiones dolosas graves” en la víctima. El escrito supone el cumplimiento de 5 años de prisión.

La fiscal Lucila Nuzzo y el defensor particular Iván Leguiza presentaron el acuerdo ante el juez penal Pablo Busaniche, quien admitió el procedimiento y resolverá en el plazo de ley. Mientras tanto, Fessia continuará en prisión preventiva, bajo la modalidad domiciliaria.

La causa

La investigación de la entradera, ocurrida el 21 de julio, identificó a tres personas como las principales sospechosas. Además de Fessia, fueron imputados Damián Armando Flores y Sofía Ramírez. Él como coautor del robo; ella por el delito de encubrimiento, ya que intentó vender los objetos robados.

La fiscalía señaló a Fessia como quien contactó a la víctima y luego ingresó a la vivienda a perpetrar el robo, mientras su cómplice reducía a la mujer. Fue la propia víctima quien reconoció a la ladrona mediante una fotografía publicada en redes sociales.

A Flores le atribuyeron haber golpeado a la mujer durante el robo. Ramírez es su pareja, y dieron con ella cuando intentó vender los elementos robados.

La entradera

La entradera ocurrió el lunes 21 de julio, alrededor de las 19, en una casa de calle 1 de Mayo al 4900. Ese día, Fessia arribó al lugar tras contactar a la dueña de casa, quien había publicado ropa a la venta en el Marketplace de Facebook.

Aprovechándose de la confianza de la víctima, cuando la puerta se abrió la “compradora” la empujó e ingresó violentamente a la vivienda, permitiendo también que entrara Flores.

Él redujo a la víctima a golpes, para luego maniatarla con una cinta de embalar y también cubrir su boca, evitando así que gritara para pedir auxilio. Mientras, su cómplice se metía en todas las habitaciones del domicilio, recolectando el botín. Se llevaron $150.000, relojes, varias cadenas de plata y oro, dijes y dos perfumes importados.

Cuando los ladrones se dieron a la fuga, dejaron a la víctima herida y maniatada en el interior de su hogar. La mujer sufrió una serie de contusiones en cabeza, rostro, torso, brazos y en la pierna izquierda, además de fisuras en dos dedos y la perforación del tímpano de su oído izquierdo.