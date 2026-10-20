Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por el robo de 1.500.000 pesos. El hecho ocurrió el 10 de octubre en una sucursal de la firma Lo Bruno, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron la secuencia delictiva. En las imágenes se observa a una empleada contando fajos de billetes sobre el mostrador. Según la hipótesis del fiscal Emanuel Sabater, Páez aprovechó un descuido de la trabajadora para introducir su mano por la abertura de atención al público, tomar el efectivo y entregárselo a su acompañante, identificada como María Emilia Soledad Batule. Ambos se retiraron del local sin realizar ninguna compra.

Detuvieron al padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo: lo acusan de robar $1,5 millones Mariano Páez fue detenido en Santiago del Estero, acusado de sustraer dinero de un comercio de Las Termas de Río Hondo. El empresario del transporte ya había sido denunciado por violencia de género y protagonizó una polémica por gestos racistas. Según la reconstrucción del hecho, una empleada del local habría dejado una suma de dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. En ese momento, el hombre, de 58 años, habría aprovechado una distracción de la cajera para tomar el fajo de billetes y entregárselo a su pareja. Tras retirar el dinero, ambos se habrían marchado del establecimiento. Luego de recibir un llamado de alerta, efectivos policiales analizaron las cámaras de seguridad del comercio e identificaron al empresario como el presunto autor del hurto. Páez permanece alojado en una comisaría de la capital santiagueña, mientras avanza la investigación judicial por el episodio. 📌Leé la nota completa en https://t.co/1P3Uc5SV0C — ÉPICA (@epicaOK) October 19, 2026

Tras la denuncia presentada por los responsables del comercio, el fiscal avanzó con las medidas judiciales que derivaron en los allanamientos realizados el viernes. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 632.600 pesos en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que forman parte de la evidencia. Los acusados permanecen a disposición de la Justicia mientras se determina la responsabilidad individual de cada uno en el expediente.

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Cabe recordar que la hija del detenido, la abogada de 29 años, estuvo involucrada en un caso de relevancia internacional tras ser acusada de racismo en Brasil. El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, donde fue denunciada por insultar a empleados y realizar gestos discriminatorios. Tras pasar meses bajo prisión domiciliaria y pagar una fianza de 97.000 reales, pudo regresar a la Argentina el 1 de abril.