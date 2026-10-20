Acusan al padre de Agostina Páez de llevarse $1,5 millones de un comercio: el video el presunto robo
Mariano Páez fue arrestado junto a su pareja tras quedar registrado en cámaras de seguridad mientras sustraía dinero de un local de materiales para la construcción en Las Termas de Río Hondo.
Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue detenido el viernes pasado en el marco de una investigación por el robo de 1.500.000 pesos. El hecho ocurrió el 10 de octubre en una sucursal de la firma Lo Bruno, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron la secuencia delictiva. En las imágenes se observa a una empleada contando fajos de billetes sobre el mostrador. Según la hipótesis del fiscal Emanuel Sabater, Páez aprovechó un descuido de la trabajadora para introducir su mano por la abertura de atención al público, tomar el efectivo y entregárselo a su acompañante, identificada como María Emilia Soledad Batule. Ambos se retiraron del local sin realizar ninguna compra.
Tras la denuncia presentada por los responsables del comercio, el fiscal avanzó con las medidas judiciales que derivaron en los allanamientos realizados el viernes. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 632.600 pesos en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir que forman parte de la evidencia. Los acusados permanecen a disposición de la Justicia mientras se determina la responsabilidad individual de cada uno en el expediente.
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Cabe recordar que la hija del detenido, la abogada de 29 años, estuvo involucrada en un caso de relevancia internacional tras ser acusada de racismo en Brasil. El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, donde fue denunciada por insultar a empleados y realizar gestos discriminatorios. Tras pasar meses bajo prisión domiciliaria y pagar una fianza de 97.000 reales, pudo regresar a la Argentina el 1 de abril.