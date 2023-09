Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), fue acusada de matar a Caramelo, la mascota que adoptó tras salir del reality. Por eso, la exdiputada reaccionó de una manera particular en las redes para demostrar que su perro se encuentra bien y feliz.

Este rumor empezó a correr cuando un usuario escribió en Instagram que "Caramelo había fallecido ya que no fue bien cuidado". Además, criticó a su familia y dijo: "Un juguete para sus hijas".

Sin embargo, una internauta le respondió con mucho miedo por su comentario y acotó: "Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos. Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso".

Si bien la exhermanita no dijo absolutamente nada sobre estos dichos, se defendió compartiendo una foto con su perro mientras saltaba como si estuviera posando para las cámaras. "¿Les gustaría verlo en el Bailando?", les preguntó a sus seguidores.

Esto generó tranquilidad en sus fanáticos y solo se trataría de que la exdiputada no comparte en sus redes sociales los momentos que vive con su mascota. De todas formas, en las últimas horas, publicó un video junto a su mascota diciendo: "Mi bebé".