Una situación insólita se vivió durante la votación de la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien fue acusada de "fraude" y se peleó a los gritos con una autoridad de mesa.

Según los videos que se viralizaron en las redes sociales, la candidata fue acusada de salir del cuarto oscuro con la boleta de La Libertad Avanza en la mano. De hecho, personas que estaban esperando en la fila para votar comenzaron a gritarle "fraude".

Lemoine, que está en el octavo lugar de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza, rechazó la acusación y se peleó a los gritos con una autoridad de mesa. Mientras una mujer le bloqueaba la posibilidad de que pusiera el sobre en la urna.

"Fraude, mal educada. Eso no se hace. Hace 50 años que voto y es la primera vez que veo una cosa así", cuestionó una mujer que estaba en el lugar al ver la situación confusa y que se hizo viral en la red social Twitter.

Sobre esta situación, fuentes de La Libertad Avanza afirmaron a Clarín que "no saben" si el voto de la influencer y cosplayer fue impugnado.

Es la segunda vez que Lemoine queda en el ojo de la tormenta, ya que días atrás fue la protagonista de una fuerte polémica en redes sociales al proponer un proyecto de ley que pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada, lo que generó un fuerte repudio tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio.

La candidata a diputada nacional habló de un polémico primer proyecto en caso de llegar a una banca en la Cámara de Diputados: "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener".

La asesora de Milei propone que "la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".

La libertaria azuzó un mito urbano: que alguien "pinche" un preservativo previo a una relación sexual para lograr un embarazo. Lo dijo así: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla' o le pinchan un forro?".

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, mi abuelo me lo contaba", sentenció en diálogo con Neura Media.