El Gobierno nacional asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La medida, que se oficializó este martes a través del Decreto 1116/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece que el deportista tendrá el cometido de promocionar el deporte argentino a nivel internacional.

La normativa especifica que la función será desempeñada con carácter ad honorem. Según el texto oficial, el objetivo principal es utilizar al polo como una plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento de la República Argentina, trabajando en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto.

Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter ad honorem, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino.

El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, aclara que el rango otorgado es al solo efecto protocolar. El Ejecutivo fundamentó la decisión destacando la trayectoria de Adolfo Cambiaso, a quien considera una figura idónea para difundir los valores del deporte nacional y potenciar la presencia del país en el exterior.