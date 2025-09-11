Mario Pergolini supo ser uno de los conductores más ácidos de la televisión abierta. Su 'rebeldía' de hecho, lo hizo enfrentarse a muchos de los pesos pesados de la pantalla, entre ellos, Adrián Suar.

Este miércoles, el Gerente de Programación de Canal 13 visitó su programa y recordó el episodio ocurrido a principios de los 2000 por el que casi se van a las manos.

"Yo ahora soy más humano y vos también. Porque tuvimos una época.... me gustaría que la gente lo sepa", dijo Adrián Suar. Sabiendo lo que se venía, Pergolini remarcó: "Eras una persona muy joven para dirigir un canal... venías de hacer cosas pero estabas arrancando".

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Lo cierto es que Suar estaba empeñado en dar a conocer esa pelea que tuvieron y fue directo al grano: "Pocas veces me han puteado en mi casa. Ustedes estaban con CQC los martes que era el día en el que yo tenía pensado poner los unitarios de Pol-Ka. Pablo (Codevilla) me preguntó si quería que fuera él pero yo le dije que no, que iba yo".

“Decile a tu jefe que es un pelotudo.”



Mario Pergolini y Adrián Suar revivieron entre risas una vieja pelea de titanes. Por suerte, los años traen sabiduría y paz 🤝#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/3CnqQzUobo — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 11, 2025

La cosa es que se reunieron en las oficinas de Suar y la cosa no fue como esperaban: "Le dije que teníamos Vulnerables y que Caiga ya no iba a salir los martes sino que iba a pasar a los jueves. Se hace un silencio, me miró con odio y me dijo: ´No. No va a pasar eso'. Intenté conciliar hasta que me dijo 'me chupa un huevo'. Y ahí me sacó".

Entre risas, Suar agregó: "Él se paró, yo me paré y me di cuenta que el alto es una persona difícil. Enojado, se va y cuando sale, le tira a mi secretaria: "decile a tu jefe que es un pelotudo". Así, de una". La frase le quedó resonando en la cabeza y hoy, a la distancia, Suar admitió: "Fue el insulto más directo que recibí en mi vida”.

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Unos años después, la pica se volvió a sentir cuando Adrián Suar decidió llevar a Marcelo Tinelli, histórico rival de Mario, a Canal 13. Ese fue el principio del fin. En 2005, Pergolini deja la emisora.

¿Sabías esto?

Aunque para muchos, CQC empezó en Canal 13, la realidad es que sus orígenes fueron allá por 1995 en la pantalla de América. El ciclo fue un éxito que se extendió hasta el 99, cuando hizo un cierre majestuoso en el Gran Rex. Dos años después, el programa volvió pero esta vez, en Canal 13. La gente le dio la derecha, sosteniendo el éxito hasta el 2005 cuando firma el pase a Telefe donde se quedó hasta el 2008.

Pergolini decidió dar un paso al costado y dejó el formato en otras manos: primero lo condujo Ernestina País y luego, de Roberto Pettinato, aunque el éxito ya no fue el mismo.