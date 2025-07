Este jueves, en La Voz Argentina 2025 (Telefe), se presentó Simón Rosell, oriundo de Montes de Oca, Santa Fe. El joven interpretó Zamba para olvidar y, aunque no logró que los coaches giraran sus sillas para sumarlo a sus equipos, sorprendió al revelar un dato inesperado sobre su familia: es primo de uno de los arqueros más emblemáticos de Boca Juniors.

Tras finalizar su presentación, recibió la devolución del jurado. “¿De dónde sos?”, le preguntó Soledad Pastorutti. “Soy de un pueblo muy pequeño, cerca del tuyo, se llama Montes de Oca”, respondió Simón. “Eeee, conozco Montes de Oca, del pueblo del Pato Abbondanzieri”, recordó la Sole. “Sí, es mi primo”, reveló el participante. “Ah, no me digas, mandale un beso”, expresó la cantante, sorprendida por el vínculo.

Luego fue el turno de Lali Espósito, quien le dio una devolución honesta y sensible al joven que quedó fuera del certamen: “Qué pasó. Te vas a enojar, Simo, conmigo, con razón. Fue tan original y tan experimental tu propuesta que me quedé en el medio entre no entender si había algo que yo podía hacer con tu voz. Hiciste algo muy hermoso, muy osado y esta vez me tiré para atrás. No sé bien qué decirte más que primero disculpas”.

La artista también analizó su performance desde lo técnico: “Creo que la primera mitad de la canción estuvo rara de afinación, pero se notaba que había una propuesta, entonces eso me hizo dudar, y en el final clavaste unas notas hermosas y se terminó la canción”.

A pesar de no haber sido seleccionado, Simón dejó una huella en el escenario con su estilo personal y sumó un momento emotivo y auténtico al programa.

En las últimas horas, Lali Espósito compartió un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a su relación con Juliana Gattas y Ale Sergi, sus compañeros de jurado en La Voz Argentina. La artista aprovechó el espacio para expresar su admiración y cariño por los integrantes de Miranda!, con quienes comparte no solo el programa, sino también proyectos musicales.

La cantante pop reveló que, durante una jornada de grabación del exitoso certamen de Telefe, mantuvo una conversación muy emotiva con Juliana y Ale. Según contó, ese intercambio la conmovió profundamente y la hizo reflexionar sobre el impacto de sus colaboraciones.

En ese diálogo, Lali destacó el alcance de Tu misterioso alguien y Mejor que vos, dos canciones que han logrado gran repercusión en las plataformas digitales. Ambas se convirtieron en verdaderos éxitos, y su crecimiento constante en reproducciones refleja el entusiasmo del público.

“Ayer, mientras grabábamos La Voz, con @mirandaenvivo hablábamos emocionados de lo que pasa con nuestras canciones Tu misterioso alguien y Mejor que vos. Una con una historia de años y una nueva que hicimos juntos. ¡Estamos emocionados y agradecidos!”, detalló la artista en su cuenta de X.

Para cerrar su mensaje, Lali expresó su amor por el género y por sus colegas: “Aguante el Pop! Los Miranda son mis salvadores en esta historia. Qué lindo compartir música con ellos! Gracias por escuchar mi último álbum de esta maneraaaaaa”, escribió, celebrando el vínculo artístico y humano que los une.