La empresaria y conductora Wanda Nara generó una fuerte repercusión en las redes sociales tras publicar una fotografía frente al espejo donde posó sin ropa. La imagen, que fue intervenida con líneas para evitar la censura de la plataforma, fue acompañada por el mensaje: "Buen día de domingo".

Este posteo se da en el marco de un notable cambio físico de la mediática, quien recientemente había confesado haber subido 10 kilos para interpretar al personaje de Lucía en la película ¿Quieres ser mi hijo?. La publicación despertó diversas reacciones entre sus seguidores.

Puede interesarte

Según trascendió, la figura buscó inspiración en el estilo de las estrellas de reality, como la familia Kardashian. El influencer Mariano de la Canal, conocido como "el fan de Wanda", brindó detalles sobre el proceso que siguió la empresaria para modificar su estado físico.

De acuerdo con la información difundida, el plan incluyó la contratación de un personal trainer con disponibilidad de 24 horas, un cocinero privado y la implementación de una dieta mediterránea. El costo semanal de este servicio se estima en 2500 dólares, sumado a una rutina de caminatas diarias.

Le hizo bajar 7 kilos en tres semanas.

Con estas declaraciones, el influencer confirmó el secreto detrás de la reciente transformación física de Wanda Nara, que continúa siendo uno de los temas más comentados en el ámbito del espectáculo.