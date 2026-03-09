Algunas personas sufrieron amputaciones y están graves. El local bailable aseguró que fue “un acto criminal cometido por terceros”.

Una explosión ocurrida esta madrugada en una discoteca en la provincia de Trujillo, en Perú, dejó al menos 33 heridos, entre ellos tres menores de edad.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COER) confirmó que la detonación ocurrió dentro de Dali Disco en medio de una fiesta. Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales de la zona, mientras las autoridades empezaron una investigación para dar con los responsables.

El director ejecutivo de la Red de Salud de Trujillo, Gerardo Florián Gómez, detalló que al menos cinco de los lesionados están en estado de gravedad. Algunos sufrieron amputaciones y heridas por esquirlas, por lo que debieron ser sometidos a cirugías de urgencia. Entre los afectados hay un menor de 16 años y dos de 17, consignó AP.

🇵🇪 | Explosión en discoteca de Trujillo, en el norte de Perú, deja al menos 34 heridos, incluidos tres menores de edad. pic.twitter.com/0OgkfpKnbg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

“Se escuchó como si los equipos se hubieran apagado de la nada”, explicó Fiorella Mantilla, una de las jóvenes que estuvo presente en el lugar. Además, reveló que en el momento no llegó a dimensionar lo que había pasado porque “tenía vidrios metidos en las piernas”.

La discoteca publicó un comunicado en el que repudió el ataque y expresó su solidaridad con los clientes. Desde el lugar aseguraron que se trató de “un acto criminal cometido por terceros que no tienen ningún vínculo” con la actividad del local.

Una ciudad bajo la violencia

La explosión en la discoteca se suma a una serie de ataques recientes en Trujillo. Hace menos de un mes, otra detonación en la misma ciudad provocó daños en 25 casas.

En enero, un artefacto explotó en un edificio de la Fiscalía y, entre agosto y septiembre, otras dos explosiones dejaron más de 20 heridos y decenas de casas afectadas.

Según las cifras oficiales, en 2025 la región de La Libertad registró 286 explosiones, de las cuales 136 ocurrieron en Trujillo. Las autoridades vinculan estos hechos a la acción de bandas de delincuencia organizada que utilizan explosivos como mecanismos de extorsión.