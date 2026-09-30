Ocurrió este martes cerca de las tres de la tarde en una empresa ubicada en la zona norte de esa ciudad del cordón industrial. Habrían explotado varios tanques de metanol por razones que se investigan. Dos heridos fueron trasladados a Rosario en helicóptero y otros dos a hospitales de la región

Este martes por la tarde se produjo una fuerte explosión de varios tanques que almacenaban metanol en la planta de Albardon Bio, ubicada en la zona norte de Puerto General San Martín. Como consecuencia del incidente, murieron dos trabajadores que —según datos preliminares— pertenecían a una firma tercerizada. Fuentes de Bomberos y el Ministerio de Seguridad precisaron que hay otros cuatro heridos de distinta gravedad.

De acuerdo a la información obtenida, uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario con quemaduras en el 60% del cuerpo.

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De acuerdo al reporte inicial de los Bomberos Zapadores de San Lorenzo, habrían explotado varios tanques por razones que todavía no están determinadas. El personal que arribó al lugar realiza tareas de búsqueda en las estructuras colapsadas dentro de la planta, además de labores de extinción para contener el fuego.

Tras la detonación, se desplegó un impresionante operativo de emergencia en el predio industrial con la participación de varias dotaciones de bomberos de toda la región que trabajan para controlar la situación y evitar mayores riesgos. También acudieron un helicóptero sanitario y varias ambulancias.

Según precisaron, la empresa desarrolla sus actividades en la zona de Punta Quebracho y está dedicada a la elaboración de biocombustibles. De acuerdo con la información publicada por la propia firma, produce biodiésel a partir de aceite usado, además de biodiésel convencional y biodiésel destilado para el mercado interno y la exportación.

El metanol, sustancia involucrada en el incidente, es un alcohol de uso industrial ampliamente utilizado en la industria química y en la fabricación de biocombustibles. Se caracteriza por ser altamente inflamable, por lo que su manipulación requiere estrictas medidas de seguridad.

De los cuatro heridos, dos operarios en estado crítico fueron trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) –uno de ellos luego derivado a un sanatorio privado de Rosario en ambulancia–, otro fue trasladado al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo y el cuarto a un instituto privado de Puerto San Martín.

Este martes a la noche, se habían retirado las dotaciones de bomberos y seguían trabajando en el lugar agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal del caso para culminar las pericias que permitan determinar las circunstancias de la explosión, según informaron.

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El comunicado de la empresa

Luego de la explosión fatal de tanques de metanol en una planta de Puerto General San Martín que causó la muerte de al menos dos operarios e hirió a otros cuatro, desde la empresa publicaron un comunicado en el que explicaron que el incidente se produjo cuando un equipo externo realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones de la planta.

Las razones continúan bajo investigación, al tiempo que se activaron las medidas de “contención, prevención y monitoreo ambiental” previstas para este tipo de situaciones.

“Queremos manifestar nuestro total apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y a la víctima fatal confirmada por las autoridades y a su familia. Nuestra prioridad absoluta en este momento y nos ponemos a su entera disposición para colaborar en lo que consideren necesario durante estos momentos complejos”, manifestaron las autoridades de Albardon Bio, una firma con base en la zona norte de Puerto San Martín, localidad del cordón industrial.