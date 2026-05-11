El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, aseguró que las familias damnificadas tendrán el acompañamiento correspondiente del Estado provincial. Además de las víctimas fatales, siete personas resultaron heridas.

La causa más probable del estallido, según trascendió de manera extraoficial, fue una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo afectado.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, la detonación destruyó al menos una de las unidades y propagó el fuego hacia las viviendas contiguas.

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Personal de bomberos y la Policía llegó al lugar para controlar las llamas y asistir a los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros. Las autoridades acordonaron el perímetro para facilitar las tareas de rescate y evitar el acceso de vecinos a la zona comprometida.

Tragedia en Santa Cruz: un bebé de dos meses y dos adultos mayores murieron en una explosión. https://t.co/YvPjdf4BbJ pic.twitter.com/1EwNCX1SAe — Crítica Sur (@CriticaSur) May 11, 2026

Entre los siete heridos evacuados se contaron cuatro niños y tres adultos, todos derivados en primera instancia al hospital local. Una mujer fue trasladada de urgencia a terapia intensiva en Las Heras por la gravedad de sus lesiones, mientras que tres menores fueron enviados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada. Otros dos jóvenes con quemaduras leves permanecieron en observación en el centro de salud de la propia localidad.

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales e instruyó a su gabinete para coordinar la asistencia inmediata a los afectados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario, quien además garantizó la presencia del Estado provincial en Perito Moreno.

Las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación activaron protocolos de asistencia para las familias damnificadas. La ministra Soledad Boggio y el ministro Pedro Prodromos viajaron a la localidad para supervisar las tareas sobre el terreno.