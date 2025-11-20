Luck Ra sorprendió a una escuela este miércoles 19 de noviembre al presentarse en una escuela sin aviso para regalar tanto a los jóvenes como a los profesores un pequeño recital.

¿Cómo fue el recital que dio Luck Ra en un colegio?

El reconocido artista cordobés se presentó en el patio donde se realizan los recreos junto a su banda y los estudiantes no dudaron en saltar, gritar y grabar al cantante mientras protagonizaban una mañana llena de música.

Con su característico humor, Luck Ra compartió un video donde se lo escuchaba cantar "Que me falte todo" y escribió: "Faltás al colegio y cae Luck Ra". Pero eso no fue todo, ya que también expresó: "Al colegio que tenga más aguante le caemos con la banda. Gracias por el amor de hoy. Estas cosas me alegran el corazón".

Puede interesarte

¿Qué se sabe del proyecto de Federico Mestre?

Con tan solo 23 años, y con la guía de Luck Ra, el joven se destacó con su carisma y talento en La Voz Argentina. Pero eso no fue todo, ya que desde su cuenta oficial de Instagram anunció que firmó un contrato con Universal Music Argentina.

Luck Ra visitó el Instituto Dulcísimo Nombre de Jesús, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una iniciativa de Radio Disney que lleva a distintos artistas a recorrer escuelas. 🥰 https://t.co/KopYLAI02I pic.twitter.com/WaVvCCiEp5 — MDZ Online (@mdzol) November 19, 2025

Junto a una foto sonriendo, Federico Mestre escribió emocionado: "Muy feliz de contarles que comienzo una nueva etapa junto a la familia de Universal Music. Gracias por abrirme las puertas para seguir creciendo y compartiendo mi música", y cerró: "Se vienen nuevos proyectos, experiencias y muchas cosas lindas que espero disfruten tanto como yo. ¡Vamos por todo!".