Alejandro Fantino y Coni Mosqueria anunciaron que van a agrandar la familia. “Estamos esperando un bebé”, dijo el conductor con los ojos llorosos al aire de su programa en Neura y sorprendió a todos sus compañeros.

Horas después, el periodista mostró en su cuenta de Instagram cómo su familia y la de su esposa recibieron la noticia.

En el perfil que tiene en la red social de la camarita, el presentador mostró dos videos de la intimidad familiar. “Las lágrimas de mi mamá, Chita. Y Coni deja de grabar porque se pone a llorar”, escribió Fantino junto a un clip en el que se la puede ver a su madre leyendo una carta con la que se enteró de que iba a ser abuela nuevamente.

“Miren la familia de Conita al enterarse”, escribió Alejandro en otro video, en el que mostró a todos los familiares de la modelo, parados alrededor de una mesa, aplaudiendo y festejando la futura llegada del bebé.

Coni Mosqueira reveló el sexo del bebé que espera con Alejandro Fantino: “Todavía no elegimos el nombre”

Alejandro Fantino anunció que está esperando un hijo junto a Coni Mosqueira. En diálogo con TN Show, la modelo contó que será un varón y descartó algunos nombres.

Después de confirmar el embarazo de 13 semanas, este medio le preguntó a Mosqueira acerca de la versión de que podría llamarse “Juan Román”. “Es nene. Pero no se va a llamar Juan Román jajaja”, advirtió. Y aclaró: “Nombre no hay aún”.

Minutos después de que el conductor confirmara la feliz noticia, la modelo hizo un conmovedor posteo en sus redes sociales.

“¡Nunca imaginamos sentir tanta felicidad, te amamos bebito hermoso! Te esperamos con todo el amor del mundo. Gracias vida, gracias universo, gracias Dios, por permitirnos transitar este proyecto tan sublime”, escribió junto a una seguidilla de fotos con su pareja.

Por su parte, Fantino le dijo a LAM (América): “El nombre no lo tenemos todavía. Estamos ahí. Coni me rebotó Ajax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímedes, Demócrito... no, no... yo quería Juan Román ¿Era muy termo, no?”

“Estoy tan feliz, tan lleno de amor, tan lleno de vida, y entendiendo que es minuto a minuto el disfrutar y darle para adelante”, concluyó el conductor, profundamente emocionado por estar transitando esta etapa de su vida a los 52 años.