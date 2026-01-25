Tras una semana en la que predominó el calor, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Santa Fe tendrá un domingo caluroso, con temperaturas altas y algo nublado. Los vientos no estarán tan presentes.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 23.4°C, con una humedad del 86% y vientos del norte con intensidades de 6 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 24°C y el termómetro alcanzaría los 36°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13 - 22 y 7 - 12 km/h.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 29°C y vientos del norte a 13-22 km/h. Sin probabilidades de tormentas.

Tarde: La máxima del día llegará a 36°C. Los vientos del norte, con intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de tormentas.

Noche: La temperatura descenderá a 29°C, y los vientos del norte tendrán intensidades de 13-22 km/h. Sin probabilidades de tormentas..

Las nubes predominan por estos días en la ciudad de Santa Fe y la región. Foto: Fernando Nicola

Imagen ilustrativa. Foto: Fernando Nicola

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta amarilla por altas temperaturas ante la llegada de una ola de calor que se consolidará durante el fin de semana.

Esto significa que las temperaturas superarán ampliamente los valores habituales para la época y pueden representar un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Recomendaciones para cuidar la salud y el ambiente

Frente a estas condiciones, los especialistas recomiendan adoptar medidas de prevención, que incluyen:

Mantener una hidratación constante, sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol directo en las horas de mayor radiación (entre las 10 y las 16 h).

Usar ropa ligera y colores claros, y protegerse con sombrero y anteojos.

Prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos más vulnerables al calor.

Buscar espacios ventilados o con aire acondicionado en la medida de lo posible para reducir la sensación térmica.

Además, ante la persistencia de estas altas temperaturas, las autoridades ambientales advierten sobre el riesgo de incendios forestales y rurales, especialmente en zonas con vegetación seca y ausencia de lluvias recientes, lo que puede intensificar el impacto del calor.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 24° y una máxima de 38°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.

El martes tendrá una mínima de 23° y una máxima de 37°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Precipitaciones varias.