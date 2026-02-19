El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa e inestable, con tormentas fuertes durante la mañana y probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

La ciudad de Santa Fe atraviesa este jueves 19 de febrero una jornada marcada por la inestabilidad climática. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, rige un alerta amarillo por tormentas, con fenómenos que podrían presentarse con variada intensidad durante gran parte del día.

A primeras horas de la mañana se registraba una temperatura de 23,3°C, con cielo nublado y tormenta débil. La humedad alcanzaba el 96%, con presión atmosférica de 1002,4 hPa y viento del sudeste a 17 km/h. La visibilidad se ubicaba en torno a los 7 kilómetros.

El organismo nacional prevé que las tormentas más intensas se concentren en la mañana, con probabilidad de precipitaciones entre el 70 y el 100%, ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h y una temperatura cercana a los 25°C.

Por la tarde, el tiempo continuaría inestable con tormentas aisladas y una máxima estimada en 34°C. Hacia la noche, se esperan chaparrones aislados y un descenso leve de la temperatura hasta los 29°C.

Los vientos se mantendrán del sector sudeste durante toda la jornada, con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa una mejora gradual en las condiciones, aunque con temperaturas aún elevadas:

Viernes: mínima de 18°C y máxima de 30°C, con descenso térmico respecto al jueves.

Sábado: mínima de 19°C y máxima de 29°C, con ambiente algo más templado.

Domingo: mínima de 19°C y máxima de 30°C, con condiciones similares y tiempo más estable.

El pronóstico indica que, tras el pico de inestabilidad de este jueves, el fin de semana se presentaría con menor probabilidad de lluvias y temperaturas más moderadas, aunque aún dentro de parámetros cálidos para la época.