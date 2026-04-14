El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con tormentas aisladas por la mañana y fenómenos más intensos hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 25°C.

El martes 14 de abril se presenta con condiciones de inestabilidad en aumento en la ciudad de Santa Fe. Durante la mañana se prevén tormentas aisladas con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. Hacia la tarde y la noche, se esperan tormentas fuertes con probabilidades que ascienden al 70%.

La temperatura mínima se ubica en torno a los 19°C, mientras que la máxima llegará a los 25°C. La humedad elevada —cercana al 96%— y el viento leve del sector norte, rotando al este, completan un escenario típico de tiempo inestable en la región.

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Desde el SMN advierten que algunas tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica, por lo que recomiendan tomar precauciones y mantenerse informados ante eventuales actualizaciones del alerta.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones similares, con temperaturas estables y persistencia de nubosidad:

Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 25°C, con cielo mayormente nublado e inestabilidad latente.

Jueves: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con continuidad de nubosidad y posibles precipitaciones aisladas.

Viernes: leve ascenso térmico, con mínima de 18°C y máxima de 26°C, en un contexto aún variable.