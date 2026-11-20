El clima en la ciudad de Santa Fe estará marcado por la inestabilidad durante las primeras horas de este viernes 20 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas, con probabilidades de precipitaciones que alcanzan entre el 40% y el 70% durante la mañana. Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

La jornada comenzó con una temperatura de 18,1°C, cielo nublado y tormentas registradas durante la hora anterior. Según los datos actualizados a las 6, la humedad alcanzaba el 99%, la presión atmosférica era de 1007,4 hPa y el viento soplaba del sector este a 12 km/h. La visibilidad se ubicaba en 9 kilómetros.

El alerta amarillo por tormentas anticipa condiciones meteorológicas que pueden generar inconvenientes durante la mañana. De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera una temperatura de 24°C en ese período, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%.

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Para la tarde, el panorama será más estable. El organismo prevé cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 28°C y una probabilidad de lluvias baja, de entre el 0% y el 10%. El viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada de 23°C y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará del sudeste, también entre 13 y 22 km/h.

El sol salió a las 5.53 y se ocultará a las 19.44, por lo que la ciudad tendrá una extensa jornada de luz natural.

Pronóstico extendido

Después de un viernes con tormentas durante la mañana, el pronóstico anticipa condiciones más estables para el fin de semana en la ciudad de Santa Fe, con temperaturas máximas cercanas a los 29°C.

Sábado: se espera una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

Domingo: continuará el tiempo cálido, con una mínima de 18°C y una máxima prevista de 29°C.

Lunes: comenzará la semana con temperaturas algo más frescas durante las primeras horas. La mínima será de 16°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C.