Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones en horas de la noche con valores de entre 10% y 40% para tormentas aisladas, con un 10% constante durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 22° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1004.1 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, rige un alerta amarillo por calor extremo en el departamento La Capital.

El ente nacional explica que con este aviso la temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Pronóstico extendido

El sábado tendrá una mínima de 16° y una máxima de 32°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el domingo se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 18º y una máxima de 35º.

Finalmente, el lunes cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 24º y una máxima de 32º.