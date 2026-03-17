La jornada presenta alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana, tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 22° de mínima y los 29° de máxima, con viento del norte y ráfagas que podrían intensificarse hacia la tarde.

Este martes, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con cielo algo nublado y condiciones de tiempo inestables. El ambiente se presentará húmedo durante gran parte del día, con alerta amarilla por tormentas fuertes para la mañana, tarde y noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 29°. El viento soplará moderado, con velocidades entre 23 y 31 km/h, predominando del sector norte por la mañana. Por la tarde podrían registrarse ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

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Se esperan tormentas fuertes para toda la jornada de este martes con temperaturas que no aumentarán demasiado, con 29° por la tarde y 22° por la noche.

Pronóstico extendido

El miércoles se prevé una leve mejora de las condiciones. La temperatura mínima descenderá a 18° y la máxima llegará a 28°. El cielo se mantendrá con alta nubosidad y sin probabilidades de lluvias.

Luego, el jueves continuará el tiempo estable. La mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 28°. No se esperan precipitaciones.

Finalmente, el viernes se espera un cielo mayormente nublado para toda la jornada. La mínima será de 20° y la máxima de 33°, sin probabilidad de lluvias.