Durante todo el día se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 70% y el 100% en la mañana.

La ciudad de Santa Fe transita un lunes marcado por condiciones inestables y bajo alerta naranja por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde las primeras horas del día, el cielo se presenta nublado con lluvias débiles, alta humedad —del 100%— y visibilidad reducida, en un contexto que anticipa un empeoramiento de las condiciones a lo largo de la jornada.

A las 6 de la mañana, la temperatura se ubicaba en torno a los 15,1°C, con viento del sur a 8 km/h, aunque se prevé un incremento significativo en la intensidad del viento con el correr de las horas.

Puede interesarte

De acuerdo al pronóstico oficial, durante todo este lunes se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación que oscilan entre el 70% y el 100% en la mañana, y entre el 40% y el 70% hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, con registros de entre 16°C y 17°C.

El viento rotará del este al sur y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante gran parte del día. Estas condiciones podrían generar anegamientos temporarios, actividad eléctrica y caída abundante de agua en cortos períodos.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa una mejora paulatina de las condiciones del tiempo en la región, acompañada por un progresivo aumento de las temperaturas:

Martes: mínima de 16°C y máxima de 23°C. Se espera una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.

Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 23°C. Jornada estable, con nubosidad variable.

Jueves: mínima de 14°C y máxima de 24°C. Continuará el tiempo bueno, con temperaturas en ascenso y mayor presencia de sol.