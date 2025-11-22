La guerra entre Alex Caniggia y Wanda Nara escala a un nivel inesperado. Tras los constantes cruces en redes, donde la conductora demandó a Alex Caniggia por las comparaciones con Peppa Pig y él contestó con más dardos contra la empresaria y conductora, el conflicto tomó un cariz más grave. Caniggia apareció furioso en sus redes para denunciar que fans de Wanda vandalizaron su flamante camioneta 0 km, llenándola de frases en su contra.

El vehículo negro amaneció con rayones profundos y pintadas con aerosol blanco. Se leían frases como “China Tati, team Wanda”, “Icardi gato”, “Wanda forever”, “Gato te cabió gil” y “Gil Alex gato”. Además, arrojaron aceite sobre toda la carrocería, empeorando los daños. Las imágenes que subió el hijo de Claudio Paul Caniggia no dejan dudas del sabotaje.

En sus historias de Instagram, Alex estalló: “Bueno gente, me rayaron todo el auto. Cuando la envidia mata, la envidia mata. Es así, corta. Mirá cómo me lo rayaron los envidiosos del orto, estos barats son tremendos”. No dudó en señalar a los culpables y soltó: “Me tienen harto. Me vandalizaron las fans de Peppa Pig”.

El mediático confirmó que ya actuó legalmente. “Ya denuncié todo y hay cámaras, gracias a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya están con el tema”, explicó. A pesar de la bronca, mantuvo su actitud desafiante y aseguró: “Igual me chupan un hue…, ¿no? Pero mirá cómo me dejaron la nave. La verdadera envidia mata”.

El hecho generó reacciones divididas entre sus seguidores. Mientras muchos lo apoyaron, otros señalaron una posible estrategia, ya que tras mostrar los daños, Alex promocionó un centro de detailing en sus redes. Esto alimentó las sospechas de un escándalo con costado comercial.

Por el momento, Wanda Nara no se pronunció sobre este nuevo capítulo. Su entorno, sin embargo, ya adelantó que analiza nuevas medidas legales para frenar los agravios. La batalla mediática, lejos de apagarse, parece entrar en una etapa aún más caliente.