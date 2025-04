El escándalo volvió a ponerse en el centro de la escena cuando se supo que Nicole Neumann no estaba invitada a la fiesta de 15 de Allegra, una de sus hijas con Fabián Cubero, quien le organizará la celebración junto a su novia, Mica Viciconte.

En este contexto, harta de los rumores y de las especulaciones, la adolescente aclaró mediante un firme descargo en Instagram que las decisiones sobre su celebración las tomó con su mamá y su papá.

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis 15 porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de 14 años, opinando y criticándome sin saber cómo son las cosas”, sentenció, angustiada.

“Estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”.

“Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, sentenció, con firmeza y madurez.