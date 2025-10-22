Este martes, un chico de 12 años iba a la clase de gimnasia en la escuela en el centro de Roldán y un joven de 24 años, sin mediar palabras, lo golpeó en un ojo. Al parecer se trataría del quinto hecho de iguales características, ya que el acusado fue liberado tras las agresiones anteriores, y por eso varias familias con hijos de esas edades se convocaron en la plaza central para reclamar acciones.

En la protesta estaban presentes autoridades municipales y de la policía para dar contención a las familias, porque el hombre tendría problemas de salud mental.

Gisela es mamá del menor que fue golpeado este martes, y en diálogo con el móvil de Telenoche (El Tres), destacó: “Vino a la mañana a gimnasia y cuando esperaba para entrar a la escuela, vino este muchacho y le pegó de lleno sin decirle nada. Se escondió con un compañero atrás de una bicicleta y el hombre la pateó. Después se fue, y mi nene en la escuela hizo gimnasia normal. En mi casa después tenía toda la cara roja. Le quedó un hematoma y mañana lo voy a llevar al oftalmólogo”.

Agregó entonces que “se la agarra con los chicos, les pega a los nenes y a las chicas las corre y las ha manoseado. Tiene cinco causas por agresiones anteriores a menores y lo liberan. Mi hijo tiene 12 años y viene solo a la escuela. Hoy no fue por miedo”.

La madre de otro nene de la escuela de enfrente precisó que hace un mes le sucedió algo similar. “A mi hijo le pasó lo mismo hace un mes. Venía caminando con un amigo y de atrás lo increpó y le dio una piña en el cachete. Fue rápido y sorpresivo, en esta ciudad los chicos caminan tranquilos a esa edad. Hicimos la denuncia, le atendieron el golpe y no pasó a mayores”.

Puede interesarte

Agregó a esto: “Lamentablemente, ahora volvió a pasar. Sucedieron cinco situaciones, pero algunos no lo denunciaron por ser conocido y dicen que tiene problemas psiquiátricos y que incluso es violento con su familia”.