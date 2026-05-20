Un grupo de estudiantes de San Lorenzo sorprendió en redes sociales con una emotiva versión de una clásica canción de Oasis y logró una gran repercusión por la sensibilidad del proyecto audiovisual.

Se trata de alumnos de entre 10 y 12 años de las escuelas Colegio Santa Rosa de Viterbo y Escuela San Carlos, quienes interpretaron el tema Stop Crying Your Heart Out en un videoclip grabado en el casco histórico de la ciudad.

La producción fue impulsada por el docente de música Pablo Parente, quien compartió el trabajo en redes sociales donde rápidamente se viralizó y recibió cientos de reacciones y comentarios positivos.

Con sus uniformes escolares, cantando en coro y recorriendo espacios emblemáticos de la ciudad, los chicos protagonizan una producción que combina música, compañerismo y aprendizaje colectivo.

Según explicó Parente, la iniciativa surgió con el objetivo de recuperar la cultura de los coros infantiles y acercar a los estudiantes a canciones que marcaron a generaciones anteriores.

“Es un proyecto que pretende instalar nuevamente la cultura de los coros de niños a través de la música que escuchaban sus padres. También que los chicos conozcan lo que significa un trabajo de producción completo”, señaló el docente.

Los alumnos participaron de todo el proceso creativo: desde el análisis del contexto histórico y social de la canción hasta la grabación final del videoclip.

Además, el proyecto tuvo un fuerte componente emocional y educativo. “Trabajar en conjunto con las dos escuelas fue orgánico. Unirlos me pareció una buena idea para formar el compañerismo a través de la música”, destacó Parente.

El videoclip fue grabado en El Seráfico, uno de los espacios más representativos del centro histórico sanlorencino y cercano a ambas instituciones educativas. El lugar, además de su valor patrimonial, tiene una fuerte carga simbólica por su cercanía con el histórico escenario del Combate de San Lorenzo.

La elección de la canción también tuvo un significado especial. El clásico compuesto por Noel Gallagher contiene un mensaje de fortaleza y esperanza que, según el docente, ayuda a trabajar la autoestima de los chicos.

“Los chicos están muy vulnerables y el refugio en la música es fundamental. Es un medio importantísimo para canalizar emociones”, reflexionó Parente.

Por último, el profesor destacó el esfuerzo colectivo detrás de la producción y remarcó que el proyecto se realizó sin financiamiento externo. “Esto sale exclusivamente de un esfuerzo en conjunto entre los chicos, yo y las escuelas que acceden con gusto a este tipo de propuestas”, concluyó.