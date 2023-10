La joven, a quien le apasiona el diseño de indumentaria, compartió a través de sus stories de Instagram el boceto que dibujó inicialmente y, pocas horas después, lo mostró terminado. “Este es el proceso del vestido”, expresó al pie de los dibujos en los que aclaraba la materialidad, el estampado de la tela y hasta el escote más los tajos que le haría.

Anabel confeccionó un vestido animal print súper ceñido al cuerpo con tajos laterales, un escote más que pronunciado y una falda de flecos negros, similar a la que decora su pecho, que le da movimiento a la prenda muy de estilo show televisivo. ¡Una reina!

MARCELO POLINO HIZO LLORAR A ANABEL SÁNCHEZ EN SU DEBUT EN EL BAILANDO 2023

“No tengas vergüenza en contarlo porque inspirás a otra gente, porque sos una sobreviviente, por lo que me honra tenerte aquí en la pista. Sos un ejemplo para toda una generación porque tenés 18 años, una generación de chicos de tu edad que están perdidos, que no saben dónde ir, que se van del país, que no tienen para comer, y vos estás acá parada, y me parece que sos un faro para esa gente”, cerró Polino, mientras la cámara enfocaba las incipientes lágrimas de ella.

“La verdad es que nos re costó salir, porque tener una persona todos los días desde que te levantás hasta que te dormís que te diga que no podés, que no sos nadie; y una muchas veces se cree eso, pero la verdad es que no sé de dónde salió esa fuerza, pero es gracias a mi mamá”, recordó Anabel.

“Ella nos decía ‘Hay que poder siempre, no importa quien venga y te diga que no podes’. Y al principio obviamente cuesta porque uno entra en ese estado de víctima, pero nadie te lastima. Es cuestión de cada uno qué tan fuerte se vuelve. Y salí adelante, y sé que se puede y los chicos que me siguen les digo que los sueños se hacen realidad”, cerró la joven antes de recibir el puntaje por su performance.