La cantante de cumbia Ángela Leiva denunció públicamente a su ex pareja y manager, Mariano Zelaya, por violencia de género, persecución y hostigamiento. Con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, la artista reveló que el productor intenta limitar la distribución de su música.

“Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”, reveló la cantante.

“Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. Le molesta mi progreso ? Le molesta mi trabajo ? Le molesta que pude mucho más sin él? O simplemente es un violento? ¿Quién me protege? Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo . Gracias por el apoyo”, concluyó.



La cantante compartió las capturas que demuestran que Mariano Zelaya intenta, en reiteradas ocasiones, denunciar su música en YouTube, con el fin de frenar su difusión.