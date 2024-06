Ángela Leiva anunció su separación con Gabriel Mikelovich tras un frío anuncio en su cuenta de Instagram.

La cantante se mostró muy dolida tras estar con su pareja por dos años e intentó ser políticamente correcta, y su exnovio le respondió con un historia en sus redes.

“Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”, comenzó el posteo. Y agregó: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial".

Por último, la cantante cerró su comunicado: "Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”.

Su exnovio, Gabriel Mikelovich, también publicó algo en su cuenta oficial de Instagram: “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, seguido de un corazón roto como emoji. Asimismo, en su historia se lo ve con un filtro de payasos asumiendo que pasó algo más.

Y finalizó el posteo para Ángela Leiva: “No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie. Volví a rezar para que cada día duela menos”.

Puede interesarte

¿Qué dijo Ángela Levia sobre su salud mental?

Ángela Leiva habló por primera vez sobre los problemas de salud mental que padeció, y prefirió callar. En marco de su presentación de su nueva obra “School and rock”, decidió brindar una entrevista donde le preguntaron por una situación que está siendo común en el seno de los artistas.

A raíz de los problemas de salud mental de Tini Stoessel y Karina, ella admitió: “Todos, alguna vez, creo que pasamos por una situación así. No es lindo, para nada. Entiendo que hay gente que sí requiere de ayuda. Yo, por suerte, nunca llegué a un estado de necesitar ayuda”.

Y aclaró: “Sí, obviamente, hago terapia y todo. Tuve esa suerte de encontrar tanto en mi vida privada como en el escenario, y con mi público, encontrar ese apoyo. Esa situación de entender que uno es una persona más allá de ser una artista y muchas veces un producto para los empresarios”.

"Está bueno y me gusta que las chicas estén contando lo que les está pasando”, reconoció. Y también se refirió a su caso en particular: “Las veces que yo estuve un poco mal preferí callarlo o no decirlo”. Por último, Ángela Leiva cerró: “Me parece que es de valientes decirlo a cámara”.