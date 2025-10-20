Un colapso en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nube más grande del planeta, generó este lunes una caída masiva y global que paralizó a cientos de plataformas y servicios digitales en todo el mundo, afectando desde redes sociales y videojuegos hasta billeteras virtuales y herramientas de inteligencia artificial.

Qué pasó con Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Netflix y Disney+

Según supo Noticias Argentinas, el impacto en Argentina fue inmediato y contundente, con una fuerte repercusión en las billeteras virtuales más utilizadas. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a millones de usuarios procesar pagos, realizar transferencias y recargar saldo. Durante varias horas, las quejas se multiplicaron en redes sociales por la imposibilidad de pagar con código QR o utilizar los fondos para abonar el transporte público.

Puede interesarte

Uno por uno: todos los servicios afectados por el apagón

La falla en los servidores de Amazon provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a una lista interminable de plataformas. Estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:

Billeteras y Bancos Mercado Pago / Mercado Libre Ualá NaranjaX Personal Pay Banco Galicia Banco Provincia Banco Nación Santander Supervielle Western Union VISA

Videojuegos Fortnite Roblox League of Legends Valorant Clash Royale Rocket League Battlefield Rainbow Six: Siege Steam Ubisoft Connect EA

Streaming y Entretenimiento Netflix Disney+ Amazon Prime Video Flow / Cablevisión

Apps y Servicios Varios PedidosYa Uber Canva ChatGPT AFIP Personal Movistar Claro Telecentro / Fibertel



¿Por qué se cayó "medio Internet"?

Puede interesarte

Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en "alquilar" infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo. Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.

El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.