Problemas técnicos
Apagón digital: la caída de Amazon Web Services dejó fuera de servicio a Mercado Pago, ChatGPT y más
Una caída global en los servidores de Amazon (AWS) paralizó el mundo. Te contamos, uno por uno, todos los servicios que colapsaron en Argentina y el mundo.
Un colapso en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), la nube más grande del planeta, generó este lunes una caída masiva y global que paralizó a cientos de plataformas y servicios digitales en todo el mundo, afectando desde redes sociales y videojuegos hasta billeteras virtuales y herramientas de inteligencia artificial.
Según supo Noticias Argentinas, el impacto en Argentina fue inmediato y contundente, con una fuerte repercusión en las billeteras virtuales más utilizadas. Mercado Pago, Ualá y Naranja X registraron fallas generalizadas que impidieron a millones de usuarios procesar pagos, realizar transferencias y recargar saldo. Durante varias horas, las quejas se multiplicaron en redes sociales por la imposibilidad de pagar con código QR o utilizar los fondos para abonar el transporte público.
Uno por uno: todos los servicios afectados por el apagón
La falla en los servidores de Amazon provocó un efecto dominó que dejó fuera de servicio a una lista interminable de plataformas. Estos fueron los principales afectados en Argentina y el mundo:
- Billeteras y Bancos
- Mercado Pago / Mercado Libre
- Ualá
- NaranjaX
- Personal Pay
- Banco Galicia
- Banco Provincia
- Banco Nación
- Santander
- Supervielle
- Western Union
- VISA
- Videojuegos
- Fortnite
- Roblox
- League of Legends
- Valorant
- Clash Royale
- Rocket League
- Battlefield
- Rainbow Six: Siege
- Steam
- Ubisoft Connect
- EA
- Streaming y Entretenimiento
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- Flow / Cablevisión
- Apps y Servicios Varios
- PedidosYa
- Uber
- Canva
- ChatGPT
- AFIP
- Personal
- Movistar
- Claro
- Telecentro / Fibertel
¿Por qué se cayó "medio Internet"?
Amazon Web Services (AWS) es una de las divisiones más rentables del gigante fundado por Jeff Bezos. Su negocio consiste en "alquilar" infraestructura en la nube (capacidad de cómputo, almacenamiento, etc.) a empresas de todo el mundo. Cuando una de sus regiones, en este caso la de Virginia del Norte en EE.UU., experimenta una falla, el impacto es masivo porque, literalmente, buena parte de la economía y el entretenimiento digital dependen de su red.
El incidente, que comenzó a normalizarse hacia el mediodía, volvió a poner sobre la mesa la enorme dependencia del mundo digital en un puñado de gigantes tecnológicos. Cuando uno de ellos tropieza, el efecto dominó llega, inevitablemente, hasta el celular de cada argentino.