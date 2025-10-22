Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, habría aparecido con vida y estaría en una comisaría de dicho país, según confirmó su propia madre.

La mujer indicó ante los medios que está viajando a España y que hace un rato recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven, quien estaría en buen estado de salud.

Gabriela, la mamá de Paola, señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país va a ir a corroborar si la notificación es verídica.

La joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Pese a que se subía historias a sus redes sociales, sus padres sostienen que no es Paola quien lo está publicando.

Aunque no hay confirmación, la principal sospecha es que fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera.