Se trata de una de las últimas conversaciones que tuvo Fernando Pérez Algaba antes de aparecer asesinado. El protagonista se puso a derecho.

Mientras continúa la investigación por el brutal asesinato del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en el interior de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, apareció un audio en el que la víctima se cruzaba con un barra de Boca, que lo amenazó por un negocio fallido.

En la tensa conversación telefónica, "Lechuga" identifica a la otra persona como "Gustavo Iglesias", barra de Boca, y la discusión parecía ser por una deuda por un auto de alta gama.

"Dejá de joderme porque te voy a mandar re en cana", lo amenazó Pérez Algaba. "Ya te voy a cruzar", le retrucó Iglesias.

Mientras que el barrabrava lo amenazaba con agarrarlo "a piñas", el empresario redoblaba la apuesta: "Ningún problema. Cruzame, pero matame. Matame cuando me vengas a buscar. No me dejés vivo. No a piñas, matame".

Se trata de una de las últimas conversaciones que tuvo Pérez Algaba, quien este lunes se conoció que fue asesinado. Según explicaron, Iglesias se puso a derecho y admitió a través de su abogado que tuvo un cruce con la víctima porque lo había estafado.