El cuerpo sin vida de una persona mayor de edad fue hallado mientras flotaba en el río del barrio porteño de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron fuentes oficiales, un corredor que circulaba por la zona fue quien dio el aviso a la Policía de la Ciudad que tomó intervención cerca de las 11 horas de este 7 de febrero.

Puede interesarte

Los restos encontrados tendrían un golpe en la cabeza y se trataría de una persona de sexo masculino, según se supo. Mientras que el parte policial al que tuvo acceso este medio indicó que el personal de la Prefectura Naval Argentina trabaja en el lugar.__IP__

Asimismo, se dio intervención a la Unidad Criminalística quien deberá determinar las circunstancias y causales del fallecimiento.