La Selección argentina enfrentará este miércoles a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro comenzará a las 16.30 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani, y será transmitido por DSports y Telefe.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega con el ánimo en alza tras una primera fase perfecta en el Grupo D, donde superó a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), convirtiéndose en una de las dos selecciones —junto con Japón— en cerrar la etapa inicial con puntaje ideal.

Nigeria, en cambio, accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros del certamen. Finalizó detrás de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero sus cuatro puntos le alcanzaron para seguir en carrera, al igual que Corea del Sur, España y Francia.

El duelo tendrá un condimento especial para la “Albiceleste”, que buscará revancha luego de la eliminación sufrida ante el mismo rival en los octavos de final del último Mundial Sub 20, donde cayó 2-0 pese a haber hecho una gran fase de grupos. Además, el equipo nacional intentará volver a meterse entre los ocho mejores del torneo por primera vez desde 2011.

La jornada mundialista ofrecerá también otros cruces atractivos: en simultáneo con el partido de Argentina, Colombia se medirá con Sudáfrica, mientras que a las 20 será el turno de Paraguay – Noruega y Japón – Francia.

La Selección argentina va por los cuartos de final del Mundial Sub 20, ante Nigeria Fotobaires

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

· Mundial Sub 20

· Octavos de final

· Argentina – Nigeria

· Estadio: Julio Martínez Prádanos

· Árbitro: Maurizio Mariani

· Hora: 16:30. TV: DSports y Telefe

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.