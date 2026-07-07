La Selección argentina le dio vuelta un partido increíble a Egipto y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.



La Selección argentina salió dormida en el inicio del primer tiempo y a los 15 minutos recibió un tremendo baldazo de agua fría, cuando Ibrahim le ganó en las alturas a Lisandro Martínez y abrió el marcador con un gran cabezazo tras un preciso centro del mediocampista Marwan Ateya.

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A partir de allí, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a ser más directos en cada ataque y empezaron a tener ocasiones claras de gol. La primera fue un penal que llegó tras una falta sobre Nicolás Tagliafico que el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le atajó a Lionel Messi.

Luego llegó un cabezazo de Alexis Mac Allister y un remate clarísimo dentro del área, pero Shobeir Oufa se volvió a lucir con dos increíble atajadas.

En el segundo tiempo, Egipto se replegó en defensa y quedó a la espera para aprovechar alguna contra y dar el golpe que podía ser de knock out.

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Los egipcios estiraron la ventaja a los 15 minutos del complemento, cuando Mostafa Ziko anotó de contra, pero finalmente el gol fue anulado por una falta previa.

Sin embargo, el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0 que parecía definitivo a los 22 minutos de la segunda mitad con una contra prácticamente calcada a la anterior.

Egipto amplió la ventaja



A los 67', Ziko puso el 2-0 ante Argentina. pic.twitter.com/8FpiLE2kCD — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Cuando parecía que las esperanzas argentinas se diluían, el “Cuti” Romero descontó con un tremendo cabezazo tras un preciso centro de Messi.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y el Cuti Romero descuenta de cabeza



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El mismo Messi anotó la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo, con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas.

¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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Finalmente, el gol de la victoria de la Selección argentina llegó a los 47 del complemento, cuando Fernández cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

De esta manera, la Selección argentina consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre Colombia y Suiza.