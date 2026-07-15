La Selección argentina protagonizó otra jornada memorable en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y consiguió la clasificación al partido decisivo, donde buscará defender el título obtenido cuatro años atrás.

El encuentro comenzó con mucha cautela y escasos espacios. Durante el primer tiempo, ambos seleccionados priorizaron el orden táctico y prácticamente no generaron situaciones claras de peligro. La oportunidad más importante fue para Argentina, mediante un remate desde afuera del área que pasó cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

La paridad se rompió a los 10 minutos del complemento. Morgan Rogers envió un centro preciso y Anthony Gordon apareció sin marca dentro del área chica para definir y establecer el 1-0 a favor del conjunto inglés. El gol obligó a la Albiceleste a modificar el desarrollo del partido.

Después de conseguir la ventaja, Inglaterra retrocedió y se concentró en proteger el resultado. Argentina adelantó sus líneas, tomó el control de la pelota y comenzó a llegar con mayor frecuencia. Pickford respondió con varias intervenciones decisivas que, durante buena parte del segundo tiempo, sostuvieron la diferencia.

La presión argentina finalmente encontró recompensa a los 40 minutos. Enzo Fernández convirtió el empate y devolvió al equipo de Scaloni a la pelea por la clasificación cuando el partido ingresaba en su tramo más dramático. Lejos de conformarse, la Selección mantuvo la iniciativa y siguió buscando la victoria.

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El gol decisivo llegó a los 47 minutos. Lionel Messi lanzó un centro preciso y Lautaro Martínez, quien había ingresado poco antes, se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo que superó a Pickford. El 2-1 desató el festejo argentino en Atlanta y selló una remontada agónica.

"LAUTARO MARTÍNEZ":

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Argentina disputará la final frente a España, que consiguió su clasificación luego de vencer 2-0 a Francia en la otra semifinal. La Albiceleste volverá a jugar por el título mundial y tendrá la posibilidad de conquistar la cuarta estrella de su historia.