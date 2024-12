En la noche de este lunes, comenzó Gran Hermano 2024. En vivo, y por el estudio de Telefe, se conocieron los 24 participantes del reality. Luego que Santiago del Moro presentó el programa, con una tribuna repleta de fanáticos, entre los que se encontraron los exGran Hermano, dio paso a la presentación de los jugadores.



Keila Sosa, de Tigre

“Nací para esto”, arrancó diciendo la joven en su presentación. “Quiero ser famosa desde que tengo 3 años, yo me hice las lolas pero la verdad es que ya están bastante caídas. Tengo un problemita: primero hablo y después pienso, eso me juega muchísimo en contra porque soy muy impulsiva. Mi papá es el mejor papá del mundo pero es re mujeriego. Me molesta mucho la traición, la gente con complejo de víctima. Soy muy cholula, lo veo a Santi y ya me morí. Aparte, esos ojazos, por Dios. La gente o me ama o me odia. Igual a mí no me importa, Quiero estar tranquila con mis compañeros pero en el confesionario, taca taca a todos”.

Así se presentó la primera integrante de la casa más famosa del país. Acto seguido, entró al estudio con unos anteojos grandes, con brillos en los bordes. En diálogo con Del Moro, se mostró ansiosa y exultante. Luego de despedirse de su familia, que estaba en la tribuna, volvió al centro del salón y el conductor la guió. “Vas a abrir la casa, Keila”, le dijo Santiago del Moro a la primera participante del ciclo, para dirigirse al automóvil que la trasladó a la casa.



Claudio Dilorenzo, de Flores

“Soy Claudio, tengo 41 años, vivo en Flores, Capital. Tengo dos hijos que son la luz de mi vida. Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas, creo en la ley de atracción. Mi vida se basa en eso. No me imagino estático. Soy uno de los que creen que la Tierra es plana y no redonda. Tuve un episodio muy loco que me pasó un OVNI arriba mío. Creo que hubo un antes y un después de eso. Muy místico. También doy reiki, creo que tengo un don con eso. Ese es mi plan de juego”, fueron sus palabras de presentación a la hora del casting para entrar a la casa. Y lo consiguió.

En segundo lugar, se presentó el hombre de Flores al estudio de Telefe. “Si algo le faltaba a este programa era un terraplanista”, bromeó Del Moro, mientras el flamante jugador saludó a su familia y se dispuso a viajar hacia la casa.



Lourdes Ciccarone, de Mar del Plata

“Vengo de Mar del Plata, porque Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires”, arrancó su video para el casting la tercera participante en ingresar a la casa. Me van a ver como una linda mina, copada, fachera, graciosa. El último tiempo mi autoestima se fue muy a las nubes y mi ego también, entonces con eso estoy tratando de darlo todo. Tengo novio, pero si entro a la casa voy a tener que cortar, no me queda otra. Mi estrategia es hacerme la rubia boluda y después arremeter con todo. Eso me sirve en la vida. Lo único virgen que tengo es el pelo”, dijo entre risas.

Al entrar al estudio, su entrada fue con los brazos en alto. “Muchas ganas de entrar tengo. Entro casada, está allí”, afirmó la joven que se dirigió a despedirse de su pareja y del resto de sus afectos.

Luca Figureli, de Berazategui

“Mi sueño es ser jugador de fútbol profesional, jugaba de tres, de lateral por izquierda, era más ofensivo que defensivo porque no marcaba a nadie y ahí no me querían en ningún lado. Soy bastante tímido pero cuando entro en confianza empiezo a tirar tiros por todos lados. Me encanta el streaming, me encantan las cámaras, me encanta la actuación también, es algo que me llena mucho a la par que el fútbol. Intenté ser streamer pero la verdad es que no me veía ninguna persona así que es un sueño que tengo pendiente. ¿Mi juego? No tengo estrategia ahora, que pase lo que pase”, así se describió el participante que entró a la casa en cuarto lugar.

Sandra Priore, de La Plata

“Yo no entro a la casa para levantarme a nadie, pero tampoco sé lo que puede pasar. Principalmente lo que busco es liberar a las mentes de los prejuicios, del bullying. A veces no pienso lo que digo y la cag.... Mi vida es la pesca, es muy raro porque la pesca es de hombres. Para mí navegar significa libertad. Yo vengo un poco a ordenar la casa, a cocinar, a ayudar, a integrar, y cuando se tenga que hacer algún lío, hacer lío también”, se describió a sí misma la mujer con tatuajes en el cuello.

“Vinieron a despedirme mi marido, mi hija, mis amigas”, aseguró ya en el estudio con Santiago del Moro, minutos antes de ingresar al certamen.

Carlos Cali Tocco, de Ituzaingó

“Tengo 63 años, soy empresario de la noche. Yo me crié en la universidad de la noche. Tengo un boliche bailable. Tuve una doble vida durante 25 años, lamentablemente no terminó bien. Yo fui jugador de fútbol y después fui técnico. Soy muy apacible pero si se meten conmigo me meto en sistema GPS: ‘gordo, picante y sin filtro’. Voy al hueso. Quiero que sepan que mi estrategia en la casa no la voy a decir porque soy técnico, pero quiero que este Gran Hermano 2025 sea el mejor Gran Hermano de la historia”, aseguró en su presentación antes de entrar.

Candela Campos, de Villa Luzuriaga

“Soy de La Matanza. Soy estudiante de personal trainer, doy clases de patín, patino desde que soy muy chiquita, y compito a nivel profesional. Me gusta el chusmerío, me gusta escucharlo, me beneficia a mí, es un juego... Mi estrategia es observar, sonreírme, y jugar. Para mí la edad no importa, estuve con un señor mayor. No me voy a enganchar con nadie, siempre alguien me gusta, así que será medio inevitable que no me guste alguien ahí adentro”, afirmó sobre ella misma. “Estoy soltera, por ahora...”, le contó a Santiago del Moro.

Sebastián Bello, de Mendoza

“Soy de San Rafael, Mendoza. A los 5 años me sacaron las amígdalas y como verán tengo esta voz”, comenzó diciendo el joven de 23 años, con un tono agudo. “Pero también puedo poner esta voz, así, de macho”, dijo después con tono mucho más grave. “Me encantan estas dos personalidades, uso audífonos pero no se ven. Tengo un problema de hipoacusia leve. Trabajo en el taller mecánico de mi papá, pero ni en pedo me ensucio las manos, solamente lo administrativo. Soy una señora de barrio, me encanta el chisme”.

Martina Pereyra, de La Plata

“Tengo 24 años, soy modelo y soy contadora. Grito, puteo, no pego, eso no”, sostuvo entre risas en su video de presentación. “Pero levanto mucho la voz. No sé cocinar, odio limpiar. Creo que como jugadora sería muy competitiva, más por el lado de los hombres porque me gusta manipularlos. No me gusta que crean que soy una tonta porque no soy ninguna tonta”, dijo acerca de su personalidad antes de ingresar al concurso.

Giuliano Vaschetto, de Santa Fe

“De Venado Tuerto, Santa Fe. Soy vendedor, te puedo vender lo que vos quieras, dame una lapicera y te la vendo”, comenzó diciendo el jugador en el casting. “Siempre me gustó la plata, tengo un hijo de 7 años, es mi motor. Practiqué kickboxing. Las artes marciales me dieron la posibilidad de conocer gente de diferentes clases sociales. Puedo encajar, puedo entender, puedo empatizar. Tengo un problema con las mujeres, nunca creí en la monogamia, creo que es remar en contra de la corriente, si no lastimo a nadie no tiene por qué molestarle a nadie. Soy mujeriego”, dijo entre risas.

Petrona Fabiana Jerez, de Tucumán

“Vengo de Tucumán, tengo una nena de 30 años”, comenzó contando Petrona sobre sí misma. “Tengo tres nietos y mi esposo Jorge, con quien he compartido 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy peluquera, depiladora, enfermera, cocinera, hago de todo. Soy sonámbula, me quedé dormida en el sillón, me desperté en el baño. Soy de hacer chistes, voy a ser pura risa. En mi adolescencia veía mucho el programa y decía ‘yo algún día voy a estar ahí'”, contó.

Santiago Algorta, de Uruguay

“Me llamo Santiago, me dicen Tato y soy de Montevideo, Uruguay. Sufro bullying por fachero, me gusta gustar. Durante mucho tiempo pensaba que había algo mal en mí cuando a una chica no le gustaba. Estoy en un momento en el que tengo claro que soy lo que soy, de mucha seguridad, si a una chica le gusta como soy, bien, y si no, no. Tengo clarito cuáles son las caras que en Tik Tok me dan resultado. Siento que no voy a pasar desapercibido. Que van a haber chicos y chicas con los que voy a conectar, que les va a gustar mi personalidad, mi forma de ser, y seguramente envidia me van a tener. Si entra alguien más fachero que yo para mí va a ser un problema”, lanzó directamente a la cámara.

Chiara Mancuso, de Canning

“Me llamo Chiara Mancuso, tengo 30 años y vivo en un barrio privado, en Ezeiza, Canning. Fui modelo, promotora fui toda la vida. Hice cosas de actuación, bailé... Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la Selección, y en Boca, Independiente. A mí, por desgracia, me gustan los jugadores. No duro mucho de novia porque llega un momento que soy muy fogosa y necesito cambiar. Me pasa que los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual. Me gusta manipular a las personas, tengo alma de líder, eso juega a mi favor”, aseguró.



Ulises Apóstolo, de Córdoba

“Soy licenciado en Ciencias Políticas, asesoro a un funcionario provincial en el área legal y técnica, de chico fui modelo y son las dos caras de una misma moneda, que es mi personalidad. Escucho cuarteto y fui a la Universidad, pero también tengo la noche de Córdoba, que es la mejor noche del país. Cuando me preguntan si tuve pareja, la verdad es que nunca presenté a nadie en casa. Veremos qué pasa ahí adentro. Lo que más me interesa de la casa es la pileta, porque no tengo pileta ni para lavar la ropa en Córdoba”, sostuvo.



Delfina Delellis, de Tres de Febrero

“Vengo a demostrar que las modelos no somos solamente una cara bonita. Somos personas inteligentes, que podemos pensar, que sabemos bien lo que somos y lo que valemos, y no por ser modelos tenemos que ser tontas. Soy hiperactiva, no puedo estar acostada todo el día. Me gusta tomar sol, meterme a la pileta, nadar. Me enojo muy rápido, reconozco que me encanta pelear. Me enoja la mentira, la gente hipócrita y que me menosprecien. Te ven linda y te tratan de tonta. Entro para romper con ese estereotipo. Soy recompetitiva, y si me ganan lloro y me enojo con la persona que me ganó”, afirmó.



Luciana Martínez, de Santa Cruz

“Hola, soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz y hace más de 10 años que a escondidas soy Luciana Martínez. Ahora, quiero que me conozcan como Luciana Martínez. Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos, dos de ellos estuvieron presos y gracias a ellos, me enseñaron lo que no está bien. Soy bailarina, asesora de imagen, administrativa y mamá de un perro. Estoy soltera pero me siento atraída por muchos hombres. Siempre tuve muchas parejas a distancia. Quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma”, se definió.



Juan Pablo de Vigili, de Corrientes

“Vengo de la ciudad de Corrientes. Soy arquitecto y un emprendedor nato. Me gusta competir. Soy buena onda, trato de manejar el enojo y por eso empecé a meditar. Siempre quise ser actor, mi viejo me dijo que eso era un hobby y crecí con eso y me fui creyendo que tenía que ser un empresario. Pero me empecé a escuchar a mí mismo y a eso vine, a demostrarle al resto y a demostrarme a mí que puedo ser lo que quiero”, aseguró.



Andrea Lázaro, de la ciudad de Buenos Aires

“Soy del barrio de Sán Cristóbal. Soy profe de un gimnasio. Me gusta hablar mal de los hombres, es difícil vincularse, está complicado. Soy evangelista, me casé, me divorcié y hace 18 años que no vivo con nadie. Vivo con mi hijo, pero con un hombre no volví a convivir. Cada vez que se acerca Navidad yo necesito estar de novia. Hay que apurarse. Entro a la casa de Gran Hermano para conocer gente cara a cara, basta del chat y de lo virtual, quiero lo real”, sostuvo.



Brian Alberto, de San Miguel

“Me llamo Brian Ezequiel Alberto, parece que tengo tres nombres pero no, Alberto es mi apellido. Tengo 27 años, soy vendedor ambulante, salgo todos los días con la venta a pelearla, que es lo que me heredó mi papá y me encanta. Soy vendedor de tren de la línea San Martín. Vamos a lo importante: vergüenza no tengo, soy muy jodón, muy plaga, como se dice ahora, soy lo nuevo de lo nuevo, una innovación para el programa”, afirmó con seguridad.



Jenifer Lauría, de Canning

“Tengo 31 años y trabajo en el sindicato de camioneros. Quiero ganar Gran Hermano para darle el premio a mi mamá. Mi papá estuvo dos veces preso. Me gusta llamar la atención. Después que quedé embarazada, comencé a tener problemas con la familia de mi exnovio”, se presentó la joven.



Renato Rossini, de Perú

“Soy Renato, de Lima, Perú. Me dedico a las redes sociales. Mi papá es un actor muy famoso en Perú. Me encanta entrenar y eso muchas veces me salvó de la depresión. Crecí con mis abuelos”, contó el jugador de 27 años.



Sofía Buscio, de Buenos Aires

“Tengo 32 años y soy licenciada en marketing. Ahora no estoy en pareja. Me considero buena jugadora. Amo los tatuajes y las motos. Soy muy segura de mí misma. Me considero inteligente y divertida”, afirmó.



Luz Tito, de Jujuy

“Tengo 21 años. Fui niñera, trabajé en un guardarropas y como mesera en una pizzería. Estoy de novia, pero tengo una relación a distancia. No tuve una infancia feliz. Me gusta hablar con la gente, dialogar y ayudar a los demás”, se describió antes de ingresar a la casa.

Ezequiel Ois, de Ramos Mejía

“Soy profesor de tenis. Tengo 24 años y quiero dedicarme a la música. Soy muy familiero, me encanta estar con mis amigos, con mis primos y con mis papás. No quiero ser conflictivo, sino amiguero y sociable. Me siento el ganador de este certamen de Gran Hermano porque creo que voy a resaltar entre todos mis compañeros”, auguró.

La bienvenida de Santiago del Moro a los participantes

Santiago del Moro hizo su primera intervención en la nueva edición de Gran Hermano, marcando el inicio oficial del reality con un mensaje directo para los nuevos participantes. Durante el contacto, el conductor los animó a disfrutar al máximo su tiempo en la casa, pero también lanzó una advertencia clave: “No sean plantas”.

La frase, que hace referencia a evitar actitudes pasivas y buscar protagonismo en el juego, fue recibida con sorpresa por algunos concursantes. Del Moro destacó la importancia de destacarse desde el principio para ganar el apoyo del público y mantenerse en competencia.

El inicio del programa promete emociones fuertes, con participantes que ya comienzan a mostrar sus personalidades y estrategias. En esta edición, el rol del público será, una vez más, fundamental para definir quiénes continúan en la casa y quiénes quedan fuera del juego.