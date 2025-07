Un hombre intentó incendiar la puerta de un edificio de planta baja y dos pisos en Guardia Vieja 4300, en Almagro, tras una presunta disputa por drogas, y quedó detenido horas más tarde.

Bomberos de la Ciudad se presentaron por el incendio en la entrada, que los propios vecinos apagaron con baldes de agua. El fuego no logró extenderse.

La Policía de la Ciudad investigó y determinó que el agresor, de 51 años y nacionalidad peruana, roció la puerta con nafta como represalia en una pelea entre ocupantes. Fue demorado por la Comisaría Vecinal 5 A y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia Oeste.

Personal del SAME atendió a una mujer y a una menor por inhalación de humo, pero no hubo heridos de gravedad.

Motivos del incendiario:

Según un testigo, “El agresor vende drogas y quiere quedarse con el edificio”. El vecino explicó que su hermano inició el fuego “para intimidar” al acusado que intentaba ingresar por la fuerza.

“El hombre vive en el edificio y quiere vender droga, pero nosotros no queremos porque podemos tener problemas”, añadió el familiar.

El detenido carecía de antecedentes, aunque el otro implicado sumó acusaciones por amenazas coactivas e incendio en diciembre de este año.

Un testigo contó: “Cómo no tenía droga encima, no lo detuvieron, mientras que mi hermano está ahí tirado en el piso. Solo prendió fuego para que el sujeto no entre al edificio”.

La unidad de Flagrancia Oeste intervino en el caso y la investigación siguió en curso. No se reportaron daños estructurales ni personas heridas de gravedad.