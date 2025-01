Después de la sorpresiva dimisión de Keila Sosa en Gran Hermano (Telefe), este lunes por la noche ingresó una nueva participante en su lugar. Se trata de Katia, apodada La Tana, oriunda del partido bonaerense de La Matanza. Santiago del Moro la fue presentando a cuentagotas, dando algunos pocos detalles de su vida y mostrando su silueta aunque blureada, como para mantener el misterio. En estas primeras imágenes se la veía parada delante de una moto rosada y con su correspondiente casco motoquero.

Al ponerse nítida su imagen, se reveló por completo su figura y, en diálogo con el conductor, dio más detalles sobre su vida. “Voy a entrar y voy a ganar. ¡Voy por todo!”, fue lo primero que dijo la participante, de pelo platinado con puntas de color rosa. Y en lo poco que quedaba al descubierto de su piel, apenas tapada por un top, una campera y un short de jean, se revelaba bastante tatuada. “¿Creés en el destino? Hace 8 años me lo tatué”, le dijo Katia a Del Moro mientras se levantaba la campera para mostrarle su espalda. Justo por encima de la cola se veía un significativo diseño: “Es mi ojo, pero es el ojo que representa al Gran Hermano”, definió la nueva participante.

Luego mostró orgullosa su moto, de color rosado en un tono metalizado. “Soy delivery y con esto me gano el pan del día a día”, contó sobre su ocupación antes de ingresar al famoso reality show. Respecto a los motivos que la llevaron a inscribirse en la corriente edición de Gran Hermano, dijo: “Toda esta aventura la hago por mi y por hija, por toda la vida que se merece. Estoy muy emocionada. ¡Voy a entrar a la casa y voy a ganar!”.

Tras despedirse de su familia y amigos, se colocó el casco y salió del estudio en moto, escoltada por unos amigos motoqueros. Al salir hacia la calle, en dirección a la casa, se le sumó una caravana compuesta por otra decena de motos, que fueron iluminando y haciendo ruido en su camino, para generar una escena inédita en la historia de Gran Hermano en la Argentina.

La casa le dio la bienvenida a Katia con abrazos y entusiasmo👏🏻



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/cwKNfBCghQ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 7, 2025

Al arribar a la casa, Katia aceleró su moto en señal de su llegada. Y al abrirse la puerta del lugar, apareció ella con el casco puesto ante la sorpresa del resto de los participantes, que la recibieron con desconcierto y alegría. “Soy La Tana de La Matanza, ¡vamoooo!”, celebró al sacarse el casco e inmediatamente recibió una lluvia de aplausos y cánticos en señal de aliento.

Un rato después, mostró que ingresó a la casa con cigarrillos para los participantes, algo que fue más que festejado. Y a continuación, el grupo entero le hizo un tour por la casa, con mucha alegría y al ritmo del pegadizo cantito “llegó La Tana, la puta que lo parió”.

“¿Tenías ganas de entrar?”, le preguntaron luego, cuando se retiró con un puñado de participantes a un rincón de la casa para poder fumar. “Hace mucho. Sí, es un sueño cumplido”, respondió La Tana. “Estoy afónica de los nervios. Haber entrado con la moto fue hermoso”, agregó la recién llegada. “¿Vos lo pediste o te dijeron ellos?”, quisieron saber. “No... Se dio. Pero no voy a decir nada”, dijo luego, con misterio y también intentando no infringir la regla número 1 que le impone el Gran Hermano a los recién ingresados: no revelar nada absolutamente del afuera.

“¡Qué lindo cómo me recibieron!”, dijo después Katia, visiblemente feliz de haber iniciado esta nueva aventura. De inmediato, y para reforzar ese espíritu de camaradería, le ofrecieron un mate. Ahí se dio un diálogo en el que dio algunos aspectos de su vida personal: que tiene 33 años, que es de la localidad matancera de Lomas del Mirador y que no es de mirar mucha tele, sino de “andar por la calle, en la moto, con mis amigos”.