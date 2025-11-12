Un fotógrafo murió atacado por dos osos polares mientras trabajaba en una base remota de radar en el Ártico canadiense, al intentar registrar a los animales. El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2024 y, tras la investigación de su muerte, se publicó un nuevo informe con los detalles del episodio que le costó la vida.

Christopher Best, de 34 años, integraba un equipo de limpieza de tanques de combustible en una base del North Warning System operada por Nasittuq Corporation, donde fue atacado por dos osos polares que le causaron la muerte.

El hecho se registró en Brevoort Island, una base remota del norte de Canadá. (Foto: gentileza The Canadian Press/The Sun)

El reciente informe sobre su muerte indica que Best salió de las instalaciones con su cámara después de que un monitor de vida silvestre le advirtiera que había un oso cerca, según informó The Canadian Press.

Las cámaras de seguridad mostraron que el trabajador pasó frente a un cartel que advertía sobre la presencia de osos polares antes de alejarse del edificio.

El reporte señala que Best pensó que el animal estaba a una distancia segura, pero no advirtió que había un segundo oso que le bloqueó la ruta de escape. El primer oso corrió hacia él y luego un segundo ejemplar se sumó al ataque.

Un compañero que observó la escena desde el interior del edificio pidió un arma, pero no había ninguna disponible. Alertó al vigilante de la fauna, quien disparó para ahuyentar a los animales. Ambos osos huyeron, pero uno regresó y atacó nuevamente.

El trabajador solía fotografiar la fauna del Ártico. (Foto: Cristopher Best/Daily Mail)

Los trabajadores recuperaron el cuerpo de Best y lo trasladaron al interior. Su madre, Shelly Cox, contó que su hijo solía restar importancia al riesgo de la zona. “Bueno, sí, no están cerca de nosotros”, relató que decía su hijo, según The Canadian Press.

El informe presenta varias propuestas para mejorar sus políticas de seguridad, incluyendo la exigencia de que cualquier trabajador que salga fuera del horario laboral obtenga permiso de un supervisor. También indica que se deben realizar anuncios por megafonía cuando se sepa que hay osos en las inmediaciones.