El lunes, Jakesh Sahani, un hombre de 70 años que viajaba en un lujoso crucero de Royal Caribbean en dirección a Singapur, se despertó a la mañana y, para su sorpresa, notó que su esposa, Reeta, no dormía a su lado.

La ausencia de la mujer desencadenó el misterio que tiene a toda una familia originaria de la India completamente desconcertada. Nadie sabe qué le pasó a Reeta.

La teoría más fuerte acerca del paradero de la señora de 64 años es que Reeta cayó al océano por la borda, informó el Straits Times.

El sistema de detección de objetos del crucero descubrió que algo había caído alrededor de las 7:50 del lunes. Coincidentemente, el Centro de Coordinación de Rescate Marino informó que un pasajero “había caído por la borda en el Estrecho de Singapur”.

“MRCC Singapur está coordinando la búsqueda e inmediatamente emitió una transmisión de seguridad de navegación a las embarcaciones en el Estrecho de Singapur y a las embarcaciones en el puerto para vigilar a la persona desaparecida e informar cualquier avistamiento a MRCC Singapur”, dijo la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) en un comunicado.

La postura de su familia

Aunque los rescatistas y las autoridades sospechan que la mujer saltó -o se cayó- por la borda, Apoorv, su hijo de 39 años, cree que todavía podría estar atrapada en algún lugar del barco.

“Hemos pedido ver las imágenes del CCTV (circuito cerrado de televisión), pero hasta ahora no hemos recibido nada para confirmar que era ella. Todo lo que sabemos es que la tripulación del barco cree que saltó”, dijo Apoorv al Straits Times. “Estaba de vacaciones divirtiéndose y luego sucedió todo esto. No tiene sentido”.

El crucero “Spectrum of the Seas”, que puede transportar hasta 4900 pasajeros, regresaba de un viaje ida y vuelta de Malasia a Singapur. En conversación con el New York Post, la empresa Royal Caribbean aclaró que aún no hay detalles para compartir y confirmó que, luego de la desaparición, fue lanzada una operación de búsqueda y rescate.

Lamentablemente, este es el segundo incidente de caída por la borda de un crucero en los últimos días. El 25 de julio, se suspendió la búsqueda de un pasajero de 30 años que cayó por la borda del Carnival Elation, operado por Carnival Cruise Line, aproximadamente a 95 millas al este de Melbourne, Florida.